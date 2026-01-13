Rusia lanza 25 misiles y casi 300 drones en un nuevo ataque masivo a Ucrania

Kiev, 13 ene (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania y las informaciones publicadas por autoridades regionales y empresas del sector eléctrico.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron siete de los misiles y 240 drones. Otros 48 drones y un número no especificado de misiles impactaron en 24 localizaciones de distintos lugares de Ucrania, según el parte de la Fuerza Aérea.

Parte de los misiles lanzados por Rusia eran misiles balísticos Iskander M. Dos de estos misiles fueron interceptados, mientras que un número indeterminado de los mismos impactaron en distintos lugares de las regiones ucranianas de Kiev, Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Járkov, según la Fuerza Aérea.

En Járkov, las autoridades regionales informaron de la muerte de cuatro personas por el ataque. En Kiev, el bombardeo obligó a cortar de emergencia el suministro de electricidad para evitar daños mayores en el sistema.

La empresa privada DTEK, principal operador privado del sistema eléctrico ucraniano, informó de graves daños al equipamiento de una de sus centrales térmicas.

Otra de las regiones afectadas por el ataque fue la de Zhitómir, en Ucrania central, donde las autoridades informaron de daños en infraestructuras críticas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido anoche de que Rusia estaba preparando nuevos ataques masivos a Ucrania coincidiendo con la ola de frío.

Un gran ataque al sistema energético ucraniano lanzado por los rusos el pasado viernes ya dejó sin luz y calefacción durante varios días a millones de personas en ciudades como Kiev, donde la temperatura era en la mañana de este martes de quince grados bajo cero. EFE

