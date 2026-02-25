Rusia lanza contra Ucrania 115 drones, entre ellos unos 60 shaheds

Kiev, 25 feb (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 115 drones, de los que alrededor de 60 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 95 de esos drones sobre varias regiones del sur, el norte y el este del país.

Otros 18 drones impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano cuando la Fuerza Aérea publicó este balance. EFE

