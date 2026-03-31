Rusia lanza contra Ucrania 289 drones de larga distancia

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Kiev, 31 mar (EFE).- Rusia atacó Ucrania durante la noche pasada y la madrugada de hoy con un total de 289 drones de larga distancia, entre ellos cerca de 200 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este martes.

Del total de los drones, las defensas ucranianas neutralizaron 267 aparatos no tripulados de distintos tipos.

Otros veinte drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros seis lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte. EFE

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