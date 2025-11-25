Rusia lanza un cohete Angará-1.2 con varios satélites militares

Moscú, 25 nov (EFE).- Las Fuerzas Aeroespaciales rusas lanzaron hoy al espacio un cohete Angará-1.2 con varios satélites militares, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«El 25 de noviembre a las 16:42 horas (GMT+3) desde el Cosmódromo Estatal de Pruebas (…) en la región de Arjánguelsk, una unidad de las Fuerzas Aeroespaciales lanzó con éxito un cohete portador de clase ligera Angará-1.2 con aparatos espaciales en interés del Ministerio de Defensa de Rusia», afirma en un comunicado castrense.

El lanzamiento se efectuó desde el cosmódromo de Plesetsk, situado en el noroeste del país.

Defensa no precisó el número ni el tipo de satélites puestos en órbita.

El Angará-1.2 es un portador ligero de dos etapas capaz de situar en órbitas bajas de la Tierra cargas de hasta 3,5 toneladas.

Es el menor de los cohetes de la familia Angará, que incluye portadores medianos y pesados. EFE

