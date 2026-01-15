Rusia llama a resolver tensiones en torno a Groenlandia por medio de negociaciones

Moscú, 15 ene (EFE).- Rusia sigue con atención la situación en torno a Groenlandia y considera que las divergencias deben resolverse por medio de negociaciones basadas en el derecho internacional, declaró este jueves la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

«Nuestro país, la mayor potencia ártica, observa con atención la situación en torno a Groenlandia», afirmó en una rueda de prensa televisada la representante del Ministerio de Exteriores de Rusia.

Zajárova señaló que Rusia parte del criterio de que «cualquier divergencia en torno a este territorio autónomo debe resolverse por medio de negociaciones en correspondencia con el derecho internacional y que tengan en consideración los intereses de la población de este país».

«No podemos pasar por alto el hecho de que las actuales divergencias en torno a la autonomía danesa septentrional demuestran la inconsistencia del llamado ‘orden mundial basado en reglas’ promovido por Occidente», sostuvo.

Además, dijo que esta situación torna evidentes «los daños ocasionados por la línea política de Copenhague dirigida a la sumisión incondicional a su aliado mayor, Estados Unidos».

«Ahora resulta que tras la reciente publicación de la estrategia nacional de Estados Unidos, la parte del territorio del Reino (de Dinamarca) ubicada en el hemisferio occidental, se incluye en la esfera de intereses de EE.UU. declarada arbitrariamente por Washington», señaló, al ironizar que justamente Copenhague y otras capitales europeas promovieron durante largos años «el mito sobre la supuesta amenaza rusa».

Las tensiones en torno a Groenlandia se han incrementado en los últimos tiempos tras reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que esta isla debe estar bajo control estadounidense y que «cualquier cosa menos que eso es inaceptable». EFE

