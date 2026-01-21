Rusia lleva a cabo patrulla con bombarderos nucleares cerca de frontera con Japón

1 minuto

Moscú, 21 ene (EFE).- Rusia realizó patrullas con los bombarderos estratégicos nucleares Tu-95MS sobre aguas neutrales del mar de Japón, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

«Las tripulaciones de la ‘aviación de largo alcance’ sobrevuelan regularmente las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el Océano Pacífico, el mar Negro y el mar Báltico, y todos los vuelos de las aeronaves se realizan en estricto cumplimiento de la normativa internacional del espacio aéreo», comunicó Defensa a través de Telegram.

El vuelo, escoltado por cazas Su-35S y Su-30SM, duró más de once horas.

La llamada ‘aviación de largo alcance’ también está integrada por bombarderos Tu-160 y Tu-22M3, uno de los componentes de la tríada nuclear rusa, aunque también pueden transportar misiles y bombas convencionales, incluidos misiles de crucero.

Rusia, a veces en conjunto con China, realiza a menudo maniobras militares en la región de Asia-Pacífico, lo que ha despertado la preocupación de Japón, que lo interpreta como una demostración de fuerza en sus fronteras.

La última tuvo lugar en diciembre, cuando portamisiles Tu-95MS y bombarderos estratégicos Hong-6K llevaron a cabo una patrulla sobre las aguas del mar de Japón, el mar de China Oriental y el océano Pacífico.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Japón tienen una disputa territorial sobre cuatro de las islas Kuriles, al norte de Japón, que Tokio reclama. EFE

mos/psh

(vídeo)