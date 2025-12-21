Rusia mantiene su «pleno compromiso» con la paz en Ucrania tras reuniones con EE.UU.

The Swiss voice in the world since 1935
Nueva York, 21 dic (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aseguró este domingo que Rusia mantiene su «pleno compromiso» con el logro de la paz en Ucrania tras las reuniones entre representantes de Washington y Moscú que tuvieron lugar este fin de semana en Florida.

«Durante los últimos dos días en Florida, el enviado especial ruso, Kiril Dmítriev, mantuvo reuniones productivas y constructivas con la delegación estadounidense para avanzar en el plan de paz del presidente (Donald) Trump en Ucrania», escribió Witkoff en su perfil de X. EFE

