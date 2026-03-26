Rusia niega que esté pasando información de inteligencia a Irán contra objetivos de EE.UU.

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París, 26 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este jueves que su país esté pasando «información de inteligencia» a Irán contra objetivos de Estados Unidos, en respuesta a las acusaciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial del G7 celebrada en la localidad francesa de Cernay la Ville.

«Mantenemos relaciones muy estrechas con Irán, en particular un acuerdo en materia de armamento. Hemos suministrado material militar a Irán, pero no podemos aceptar las acusaciones que se nos hacen de transmitir inteligencia a Irán», manifestó Lavrov, en una entrevista difundida por el canal público ‘France 2’, traducida al francés desde el ruso.

Durante la reunión de los ministros de Exteriores del G7, Kallas pidió este jueves a EE.UU. que presione a Rusia no solo para negociar un fin justo para la guerra de Ucrania, sino también porque Moscú está ayudando a Irán a atacar a países vecinos y bases estadounidenses.

«Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para poner en la diana a estadounidenses, para matar estadounidenses. Y Rusia está ahora también apoyando a Irán con drones para poder atacar países vecinos y también bases militares de los Estados Unidos», dijo Kallas en la reunión.

Lavrov, por su parte, insistió en que los ataques a Irán son una violación del derecho internacional.

«No es solo a Irán a quien hemos defendido, aunque sea un socio estratégico -que no un aliado, sino un socio con el que tenemos un acuerdo-. Lo que defendemos es, en primer lugar, el derecho internacional. Y no puedo imaginar que los franceses, que tradicionalmente resaltan su apego al derecho internacional, no vean lo que está sucediendo», señaló.

El jefe de la diplomacia rusa fue preguntado sobre si la invasión rusa a Ucrania iniciada en 2022 no supone también una violación del derecho internacional.

«La diferencia es que la República Islámica de Irán no ha infringido ninguno de sus compromisos, especialmente en lo relativo al programa nuclear», afirmó Lavrov, quien aseguró que Ucrania «había violado todo los acuerdos posibles con la ayuda de sus protectores occidentales», sin precisar de qué acuerdos se trataba.

El ministro, de 76 años, también fue evasivo a la hora de responder a una pregunta sobre las víctimas civiles ucranianas causadas por los ataques rusos.

«Nosotros nunca apuntamos a objetivos que sean exclusivamente civiles. Los blancos atacados están, de una u otra forma, vinculados a la actividad de las fuerzas armadas ucranianas en el frente. Las fuerzas armadas ucranianas, por su parte, no tienen nunca escrúpulos en atacar en Rusia objetivos civiles», denunció.

Respecto a las negociaciones de paz para terminar con la guerra en Ucrania, Lavrov acusó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de «hacer todo lo posible para obstaculizar» la sintonía entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, tras la cumbre de Alaska de agosto de 2025.

«Han logrado así desviar la línea de la administración estadounidense» hacia un acuerdo de paz, lamentó el jefe de la diplomacia rusa. EFE

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