Rusia niega que intente interferir en las elecciones parlamentarias de Armenia

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Moscú, 21 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso negó que esté llevando a cabo una campaña para interferir en las elecciones parlamentarias de Armenia, como asegura una investigación del portal opositor The Insider replicada por medios armenios.

A través de su canal de Telegram, Exteriores desmintió a última hora del miércoles la investigación publicada por The Insider, la cual calificó de «mentiras descaradas y una provocación orquestada para ejercer presión psicológica sobre los diplomáticos rusos e intimidar al público armenio antes de las elecciones».

La diplomacia rusa recordó que The Insider es considerado ‘agente extranjero’ en Rusia, describió su actividad como «instrumento de manipulación mediática y propaganda antirrusa» y acusó a la publicación de no aportar pruebas convincentes.

A su vez, consideró que los autores cometieron numerosos errores en la descripción de la misión diplomática rusa en Armenia, lo que -según la parte rusa- «confirma su escasa alfabetización».

«El medio The Insider, una organización de agentes extranjeros, que desde hace tiempo es un instrumento de manipulación mediática y propaganda antirrusa.

Acusa a los «propagandistas de Bruselas»

Rusia, refiriéndose una vez más a la supuesta rusofobia de la Unión Europea, concluyó que la noticia difundida en los medios armenios fue «el resultado de una labor subversiva antirrusa por parte de propagandistas de Bruselas».

Del mismo modo, compararon la situación con Moldavia, donde en las últimas elecciones parlamentarias (2025) salieron vencedores los proeuropeos ante una menguante influencia rusa, a pesar de la presión del territorio independentista de Transnistria y el feudo prorruso de la región de Gagauzia.

El martes, The Insider publicó una investigación en la que denunció que, tras los fracasos de Moldavia y Hungría, el Kremlin concentró sus recursos para influir en Armenia, donde se celebrarán elecciones parlamentarias el 7 de junio, para tratar de detener el rumbo proeuropeo tomado por el primer ministro Nikol Pashinián.

El portal vinculó a la oposición armenia con los servicios de inteligencia rusos y defiende que numerosos agentes de los servicios secretos, incluidos militares, fueron enviados a Ereván con el objetivo de avivar la propaganda rusa e interferir en las decisiones políticas del país del Cáucaso. EFE

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