Rusia reanuda los ataques contra Kiev en plena ola de frío

Rusia reanudó el martes sus ataques contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, dejando sin calefacción más de un millar de edificios residenciales en Kiev, la capital, donde las temperaturas rondan los –20 °C, informaron responsables ucranianos.

«El resultado de estos ataques es que más de 1.100 edificios residenciales están privados de calefacción», indicó el ministro de Desarrollo, Oleksi Kuleba, en la red social X, acusando a Rusia de atacar «las viviendas, la calefacción y las condiciones básicas de vida de los civiles» en todo el país.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que Rusia lanzó más de 70 misiles y 450 drones.

«Aprovechar los días de invierno más fríos para aterrorizar a la población es más importante para Rusia que elegir la diplomacia», escribió en X.

El ataque dañó además parte del monumento a la Madre Patria en Kiev, un emblemático memorial soviético de la Segunda Guerra Mundial.

«Es a la vez simbólico y cínico: el Estado agresor golpea un lugar de memoria de la lucha contra la agresión en el siglo XX, repitiendo sus crímenes en el siglo XXI», escribió la ministra de Cultura, Tetiana Berezna, en las redes sociales.

En la ciudad de Járkov, en el este del país, dos personas resultaron heridas por los bombardeos rusos, según el gobernador regional, Oleg Sinegubov.

El ataque, que duró varias horas, tuvo como objetivo la infraestructura energética y pretendía «causar la máxima destrucción (…) y dejar a la ciudad sin calefacción durante las fuertes heladas», escribió Sinegubov en Telegram.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo la semana pasada que su par ruso, Vladimir Putin, acordó detener los ataques contra Kiev y «varias ciudades» durante la ola de frío y el Kremlin afirmó que la tregua duraría hasta el 1 de febrero.

El miércoles está prevista en Abu Dabi una segunda ronda de conversaciones entre rusos, ucranianos y estadounidenses para intentar poner fin al conflicto.

La invasión rusa de Ucrania cumplirá cuatro años el 24 de febrero.

