Rusia rechaza un posible ataque de EE.UU. a Irán y amenazas de aranceles contra sus socios

1 minuto

Moscú, 13 ene (EFE).- Rusia rechazó hoy tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles a los socios de la República Islámica.

«Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles», aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.EFE

mos/rf