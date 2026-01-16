Rusia recomienda a sus nacionales no viajar a Moldavia por los casos de discriminación
Moscú, 16 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia recomendó este viernes a sus nacionales que no viajen a Moldavia por los casos de discriminación de los derechos de los rusos.
«Moscú sigue registrando numerosos casos de discriminación, acoso injustificado y trato inapropiado a ciudadanos rusos que viajan en la República de Moldavia», señala la nota oficial.
Por ese motivo, Exteriores «recomienda encarecidamente a los ciudadanos rusos que tengan en cuenta los mencionados riesgos y, de ser posible, se abstengan de viajar a la República de Moldavia».
Moscú advirtió además de que las autoridades moldavas no permiten a los diplomáticos reunirse con los ciudadanos detenidos, por lo que «brindar apoyo consular es prácticamente imposible».
Según Exteriores, a la llegada a Moldavia muchos rusos son sometidos a registros e inspecciones «humillantes» y tienen que esperar durante largas horas en las zonas de tránsito.
«Se han dado casos de ciudadanos rusos que han pasado más de dos días en el aeropuerto», precisó.
Las autoridades moldavas han acusado en repetidas ocasiones a Rusia de injerencia en los asuntos internos de esa antigua república soviética que aspira ingresar en la Unión Europea. EFE
mos/psh