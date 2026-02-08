Rusia recupera el acceso a Starlink en el frente, según blogueros militares

Moscú, 8 feb (EFE).- Las tropas rusas recuperaron el acceso a las terminales de internet satelital de Starlink de Elon Musk, después de fallos en sus sistemas, un recurso que Rusia utilizaba de modo no oficial, según han informado este domingo varios blogueros militares rusos.

El ejército ruso habría reactivado 11 de las 15 terminales de Starlink, según el canal de Telegram ‘Técnico de drones’.

Varios blogueros militares han llamado a no hacer pública la forma en la que los rusos han reactivado el sistema, ya que ello podría ayudar al bando ucraniano, que también registró problemas de acceso.

Rusia perdió el acceso a Starlink después de que la parte ucraniana estableciera filtros para la conexión de la red satelital, lo que obligó al ejército ruso a parar el avance en el frente esta semana.

Este fallo masivo tuvo lugar justo en el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas aprendieron a utilizar este sistema de un modo masivo y eficaz para atacar la retaguardia ucraniana.

Si bien la parte ucraniana utilizó los Starlink desde el principio de la guerra, Rusia comenzó a utilizar estas terminales, importadas ilegalmente a través de países del Oriente Medio y Asia Central, ya en 2023, aunque el Ministerio de Defensa ruso jamás ha confirmado oficialmente este hecho.

El uso de Starlink permitió a los rusos, en primera instancia, mejorar las comunicaciones entre la primera línea y las comandancias en tiempo real, y en particular, transmitir rápidamente vídeos de drones para coordinar el trabajo de los grupos de asalto.

Y aunque Rusia cuenta con su propio sistema de navegación satelital, el GLONASS, este es usado principalmente para dirigir las bombas de alta precisión, los misiles balísticos Iskander y la aviación, mientras que para los objetivos móviles se precisaban sistemas más flexibles como la plataforma de Elon Musk.

Fue por ello que para fines de 2025 el Ministerio de Defensa ruso comenzó a instalar masivamente estas terminales en sus drones de ala fija Molnia-2, Guerán (nombre ruso de los Shahed iraníes) y otros, lo cual incrementó la eficacia de los ataques.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa ucraniano, actualmente encabezado por el exministro de Transformación Digital, Mijailo Fedórov, se dirigió a Musk con la solicitud de bloquear las terminales no oficiales.

La desconexión de Starlink crea un grave problema para el Ejército ruso, que aún no tiene un sistema satelital propio eficaz para este tipo de tareas, según el rotativo ruso Kommersant, por lo que Moscú se ha lanzado a la búsqueda de alternativas en China y otros países.EFE

