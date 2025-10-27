Rusia reivindica la toma de tres pueblos en el sudeste de Ucrania

El ejército ruso reivindicó el lunes la toma de tres pueblos en el sudeste de Ucrania, donde sus tropas siguen ganando terreno lentamente en algunos sectores, pese a sufrir grandes pérdidas.

En Telegram, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas tomaron el control de las localidades ucranianas de Novomikoláivka y Pryvilne, en la región sureña de Zaporiyia, así como de la de Yegorivka, en la región centro-oriental de Dnipropetrovsk.

AFP no pudo confirmar estas afirmaciones con fuentes independientes.

Mientras las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú se encuentran en punto muerto, el ejército ruso -mejor equipado y más numeroso- continúa sus ataques en el frente, aunque sin lograr avances significativos.

La prioridad del Kremlin sigue siendo la toma de la región oriental de Donetsk.

En los últimos días, se ha intensificado considerablemente la presión sobre la aglomeración de Pokrovsk-Mirnogrado, un bastión situado en esta región que Moscú lleva meses tratando de tomar.

El Estado Mayor ucraniano afirmó el domingo que el ejército ruso había logrado introducir a unos 200 soldados en Pokrovsk, infiltrados en «pequeños grupos de infantería».

También el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que las tropas rusas habían concentrado «su principal fuerza de ataque» contra esta ciudad de Donetsk y que se estaban produciendo «feroces combates» en la urbe y sus alrededores.

