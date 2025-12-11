Rusia repele uno de los mayores ataques de drones ucranianos del año

2 minutos

Moscú, 11 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron la pasada noche 287 drones ucranianos, el segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa desde marzo pasado, cuando lanzaron 337 artefactos en una noche, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

«Durante la pasada noche (…) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 287 drones ucranianos de ala fija», señaló en Telegram el mando castrense ruso.

La región rusa más afectada fue Briansk, donde fueron derribados 118 drones.

En la región de Kaluga, a 200 kilómetros al sur de la capital rusa, fueron neutralizados 40 drones, el mismo número que en la región de Moscú, donde los ataques obligaron a interrumpir el trabajo de cuatro aeropuertos y desviar cerca de 140 vuelos.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, 32 de los artefactos aéreos derribados se dirigían a la capital.

En la región de Tula, conocida por sus empresas dedicadas a la fabricación de armas, fueron aniquilados 27 drones, mientras que en Nóvgorod fueron derribados 19.

En la ciudad Veliki Nóvgorod, los drones habrían alcanzado la fábrica de fertilizantes minerales Akron, según informaron los canales de Telegram Shot y Astra.

También fueron atacadas la región de Yaroslavl (11), Lípetsk (10), Smolensk (6), Kursk (5), Oriol (5), Voronezh (4) y Riazán (2).

La agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia informó de interrupciones del servicio de los aeropuertos en las ciudades rusas de Ivánovo, Tambov, Yarloslavl, Vladikavkaz, Grozni, Matas, Majachkalá y Kaluga.

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento. EFE

mos/ah