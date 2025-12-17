Rusia se plantea desbloquear Roblox tras quejas de niños y diálogo con la plataforma

Moscú, 17 dic (EFE).- Las autoridades de Rusia barajan el posible desbloqueo de la plataforma de videojuegos Roblox, tras la disposición de la empresa a moderar sus contenidos de acuerdo con la legislación rusa y múltiples quejas de niños, algunos dispuestos a marcharse del país por falta de ese entretenimiento.

«La dirección de la plataforma ha expresado su disposición a adaptar gradualmente modo de operar en Rusia a la legislación local», informó este miércoles el regulador de las comunicaciones ruso, Roskomnadzor.

Roblox es un plataforma gratuita de juegos en línea que contiene mundos o experiencias simuladas para que los usuarios puedan explorarlos o socializar entre sí.

El organismo aseguró que, antes del bloqueo de la plataforma el pasado día 3, había enviado múltiples solicitudes a Roblox para exigir que respetara las leyes rusas.

La empresa ha reconocido, según Roskomnadzor, fallos en la moderación de los juegos en línea y en la seguridad de los chats entre los usuarios.

«Si esto no es solo una declaración, sino un compromiso genuino de la plataforma para cambiar su enfoque para garantizar la seguridad infantil en internet, entonces Roskomnadzor interactuará con la plataforma como lo hace con cualquier otro servicio que cumple con la legislación rusa», concluye la nota oficial.

El bloqueo de Roblox levantó un gran revuelo en Rusia, que comentaron incluso en el Kremlin.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que las autoridades tan tomado nota de múltiples quejas de los niños provocados por las sanciones contra Roblox.

La jefa de la Liga por un Internet Seguro, Yekaterina Mizúlina, cifró en más de 60.000 las peticiones de los menores para desbloquear su plataforma preferida y aseguró que algunos niños expresaban su deseo de marcharse de Rusia debido al bloqueo de Roblox. EFE

