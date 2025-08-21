Rusia se retira del arbitraje por un incidente marítimo de 2018 con barcos de Ucrania

3 minutos

Moscú, 21 ago (EFE).- Rusia anunció este jueves su decisión de retirarse del proceso de arbitraje internacional sobre un incidente ocurrido en Kerch, en Crimea, el 25 de noviembre de 2018, en el marco del cual fueron capturados tres buques de guerra ucranianos y 24 marineros.

Según informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado publicado en su portal oficial, «el motivo de la salida fueron las graves violaciones de los procedimientos durante el arbitraje y la composición ilegítima del tribunal».

La diplomacia rusa recordó que el proceso fue impulsado por Ucrania en 2019, cuando Kiev acusó a Rusia de «violar supuestamente la inmunidad de los buques de guerra, el procesamiento penal ilegal de los marinos detenidos y de daños materiales».

El incidente ocurrió en noviembre de 2018 y Rusia argumentó que los barcos ucranianos fueron capturados en aguas rusas del mar Negro, mientras que Ucrania mantenía que la captura se produjo en aguas internacionales, después de que los guardacostas rusos les cerraran el paso por el estrecho de Kerch cuando se dirigían hacia el mar de Azov.

Los marineros fueron acusados de cruce ilegal de la frontera rusa, fueron condenados y encarcelados por la Justicia rusa, pero finalmente fueron liberados en septiembre de 2020.

«La parte rusa participó de buena voluntad en el proceso, ya que partía de que el tribunal de arbitraje podría cumplir eficazmente sus funciones como órgano independiente para dirimir demandas internacionales», señaló Exteriores, según el cual, Rusia ofreció amplia información sobre el incidente.

Sin embargo, señaló Exteriores, «a medida que avanzaba el proceso se tornó evidente de que era imposible hablar del establecimiento imparcial de los hechos y de una sentencia justa».

La diplomacia rusa señaló que en 2024 logró descalificar a dos de los cinco jueces que participaban en el arbitraje, los cuales dieron posteriormente declaraciones contra Rusia «incompatibles con el estatus de árbitros internacionales».

Tras ello, los nuevos árbitros fueron designados sin participación alguna de la parte rusa, e hicieron inmediatamente declaraciones declaraciones antirrusas.

«Por ello, esta causa estaría a cargo de un órgano conformado ilegítimamente y sin participación de Rusia, cuyos miembros se expresan abiertamente en contra de Rusia», así que Moscú «se ve obligada a abandonar el proceso».

Según Exteriores, «ninguna decisión de árbitros como estos tendrá valor jurídico y no será reconocida por Rusia».

La diplomacia rusa señaló que «la imparcialidad e independencia de los órganos judiciales y de arbitraje internacionales son condiciones esenciales para la aplicación del principio fundamental de la solución pacífica de controversias entre Estados». EFE

mos/llb