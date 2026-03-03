Rusia vuelve a atacar infraestructura portuaria y de transportes en la región de Odesa

1 minuto

Kiev, 3 mar (EFE).- Rusia volvió a atacar anoche infraestructuras portuarias y de transporte en Odesa, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de esta región del sur de Ucrania, Oleg Kiper.

El político explicó que un almacén y un número indeterminado de contenedores resultaron dañados.

Kiper dijo también que no hubo muertos ni heridos en el ataque.

Rusia ataca de forma habitual los puertos de la región del Danubio y del mar Negro de la región de Odesa.

Ucranianos y rusos intercambian cada noche ataques de larga distancia contra sus respectivas retaguardias. EFE

mg/ah