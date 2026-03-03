Rusia vuelve a atacar infraestructura portuaria y de transportes en la región de Odesa

1 minuto

(Actualiza con número total de drones lanzados contra Ucrania)

Kiev, 3 mar (EFE).- Rusia volvió a atacar anoche infraestructuras portuarias y de transporte en Odesa, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de esta región del sur de Ucrania, Oleg Kiper.

El político explicó que un almacén y un número indeterminado de contenedores resultaron dañados.

Kiper dijo también que no hubo muertos ni heridos en el ataque.

Rusia ataca de forma habitual los puertos de la región del Danubio y del mar Negro de la región de Odesa.

Ucranianos y rusos intercambian cada noche ataques de larga distancia contra sus respectivas retaguardias.

Durante la pasada noche las fuerzas rusas lanzaron contra el conjunto de Ucrania 136 drones, de los que 127 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas. EFE

