Rusia vuelve a atacar Odesa y deja sin luz a varias localidades de la región

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 12 ene (EFE).- Rusia atacó anoche con drones zonas residenciales e infraestructuras energéticas de la región de Odesa, en el sur de Ucrania, y dejó sin luz a varias localidades y a una zona de la capital homónima de la región, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de la región, Oleg Kiper.

Dos personas resultaron heridas y al menos cinco casas y un edificio administrativo sufrieron daños, según Kiper.

El gobernador de la región dijo también que el suministro de calefacción y de agua corriente se ha restablecido después de que se viera interrumpido por el ataque.

La región de Odesa es atacada prácticamente a diario por Rusia. Sus infraestructuras portuarias y energéticas han sido uno de los objetivos prioritarios de los ataques aéreos rusos de larga distancia en las últimas semanas. EFE

