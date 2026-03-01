Rusia y China condenan ataques a Irán pese a disposición de Teherán al diálogo

2 minutos

Moscú, 1 mar (EFE). – El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo chino, Wang Yi, condenaron este domingo los ataques masivos de Estados Unidos e Israel a Irán pese a la disposición de Teherán para el diálogo.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, ambos ministros destacaron en una conversación telefónica que “tales actos de agresión violan gravemente el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y desestabilizan la situación en toda la región”.

”En particular, destacaron la inaceptabilidad de las políticas destinadas a derrocar a las autoridades legítimamente elegidas de Estados soberanos”, agrega la nota.

Lavrov y Wang pidieron el cese inmediato de las hostilidades y enfatizaron la necesidad de una solución política y diplomática a todos los asuntos relacionados con el asunto iraní.

Horas antes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra este país por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.

”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Putin pidió a su homólogo iraní transmitir su más sentido pésame y palabras de apoyo a todo el pueblo de la República Islámica y aseguró que en Rusia Jameneí siempre será recordado como un ”destacado estadista” que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones entre ambos países. EFE

