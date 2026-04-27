Ruto: África debe reducir su dependencia en sanidad y ser un «productor de soluciones»

3 minutos

Nairobi, 27 abr (EFE).- Los sistemas de salud africanos deben transformarse para ser menos dependientes, con más financiación interna y producción local de fármacos, afirmó este lunes el presidente de Kenia, William Ruto, quien abogó porque África se convierta en un «productor de soluciones de relevancia mundial».

Ruto hizo esa declaración en la apertura en Nairobi de la reunión regional que precede a la Cumbre Mundial de la Salud (WHS, en inglés) del próximo octubre que acogerá Berlín.

Esa transformación «requiere tomar decisiones deliberadas, como aumentar la financiación nacional de salud de acuerdo con nuestros compromisos, reforzar la capacidad local de fabricación de productos farmacéuticos e invertir en formación y retención de profesionales sanitarios», enfatizó el mandatario keniano.

África, subrayó Ruto, sostiene «más del 25 % de la carga mundial de enfermedades», pero sigue «dependiendo en gran medida de las cadenas de suministro externas para productos básicos esenciales, como medicamentos o vacunas», además de representar menos del 1 % del gasto sanitario mundial.

«África debe situarse a la vanguardia de la biotecnología y la investigación avanzada invirtiendo en genómica, desarrollo de vacunas y ecosistemas de fabricación locales, pasando así de ser un consumidor de innovación a un productor de soluciones de relevancia mundial», aseveró el presidente.

Un mundo interconectado

Por su lado, el director regional para la oficina africana de la OMS, Mohamed Janabi, destacó que el mundo está «profundamente interconectado» y, por lo tanto, «un fallo en un lugar puede provocar un efecto dominó en todas partes», ya que «las fronteras no lo detendrán», tal como demostró la pandemia de la covid-19.

«Con demasiada frecuencia, se nos plantean falsas disyuntivas: salud o seguridad, medios de subsistencia o vidas, solidaridad o soberanía. Rechazamos estas disyuntivas porque no hay prosperidad sin salud ni seguridad sin un sistema sanitario resiliente», aseveró Janabi.

Para el director regional, es necesario ampliar el espacio fiscal dedicado a la salud e impulsar la participación del sector privado a través de «una financiación combinada», entre otras medidas.

También intervino en la apertura el director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), John Kaseya, quien pidió a los gobiernos africanos que «cambien su mentalidad» y prioricen a los productores locales a la hora de comprar sus fármacos.

«Estamos haciendo un esfuerzo para recaudar más fondos, pero estamos perdiendo la mayor parte de nuestra financiación, alrededor del 50 %, debido a la ineficiencia (…). ¿Por qué culpamos a los países occidentales si nosotros mismos no somos capaces de hacer el trabajo que debemos hacer?», alegó Kaseya.

La reunión de Nairobi se desarrollará hasta el próximo miércoles en la sede de las Naciones Unidas en la capital keniana, donde se espera la asistencia de más de 2.000 líderes y expertos de todo el mundo, según los organizadores.

África acoge este encuentro regional, que se celebra cada año en una zona diferente del mundo, como antesala de la WHS, la cumbre anual en Berlín de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esa cumbre tendrá lugar en un contexto marcado por la salida del que era el mayor donante individual de la OMS, Estados Unidos, anunciada en 2025 y formalizada el pasado enero. EFE

lgb/pa/cg