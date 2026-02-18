Ryan Wedding utilizó a sicarios colombianos para asesinar a un informante, según medios

Toronto (Canadá), 18 feb (EFE).- Ryan Wedding, el exolímpico canadiense que se convirtió en uno de los principales narcotraficantes de Norteamérica, contrató a un grupo de sicarios colombianos vinculados con Pablo Escobar para asesinar a un informante del FBI, según revelaron este miércoles medios canadienses.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que Wedding, de 44 años, contrató a la llamada Oficina de Envigado, un grupo creado por Escobar y que tras su muerte pasó a ser controlado por el narcotraficante y paramilitar Diego Fernández Murillo, ‘Don Berna’, para asesinar a Jonathan Acebedo García.

Acebedo García, un canadiense de origen colombiano, trabajó para Wedding, conocido como ‘El jefe’, organizando el transporte de cocaína en Norteamérica. Pero a partir de 2024 Acebedo se convirtió en informante del FBI y se ofreció a testificar contra sus jefes.

Según documentos presentados por el FBI en los tribunales estadounidenses, a los que ha tenido acceso CBC, Wedding ofreció hasta cinco millones de dólares por el asesinato de Acebedo tras saber que estaba colaborando con las autoridades.

El 31 de enero de 2025, poco antes del inicio del juicio contra la organización de Wedding, Acebedo fue asesinado a tiros en Medellín (Colombia), mientras comía en un restaurante.

Los documentos del FBI señalan que la Oficina de Envigado vigiló a Acebedo, a su esposa y a otra mujer, identificada como J.R., y que las autoridades describen como «amante» del informante.

Wedding, que en enero se entregó a las autoridades estadounidenses en México, también intentó piratear el móvil de Acebedo utilizando ‘spyware’ por el que pagó 18.500 dólares.

Las autoridades estadounidenses han descrito a Wedding como uno de los narcotraficantes más importantes de Norteamérica y una «versión moderna» de Pablo Escobar o Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Wedding nació en Canadá en el seno de una familia de esquiadores y formó parte del equipo del país en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002 para competir en ‘snowboard’.

Tras fracasar en la competición olímpica, Wedding empezó a traficar con cannabis en Canadá y posteriormente saltó a la cocaína, para lo cual se asoció con el Cártel de Sinaloa. EFE

