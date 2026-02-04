Ryanair transportó 12,7 millones de pasajeros en enero, el 2 % más

1 minuto

Dublín, 4 feb (EFE).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó este miércoles de que transportó 12,7 millones de pasajeros en enero, un 2 % más que en ese mismo mes del año anterior.

La compañía radicada en Dublín señaló hoy que operó más de 73.000 vuelos durante el pasado mes, cuando su factor de carga, que mide el porcentaje de asientos ocupados en cada trayecto, se mantuvo en el 91 %.

Ryanair, líder en Europa por volumen de pasajeros, destacó asimismo que transportó 206,9 millones de usuarios en el año hasta enero, el 5 % más, mientras que el factor de carga se mantuvo en el 94 % respecto al periodo anterior.

El consejero delegado de la aerolínea, Michael O’Leary, avanzó la pasada semana que prevé recibir a finales de este febrero los últimos 4 aviones Boeing B737-8200 de un pedido de 210 unidades, lo que contribuirá a elevar un 4 % el tráfico de pasajeros, hasta los 208 millones, en el presente año fiscal, que finaliza en marzo.

De cara al siguiente ejercicio, el directivo ha estimado que Ryanair podría llegar a transportar hasta 215 millones de pasajeros. EFE

ja/vg/ah