Sábado, 16 de mayo de 2026

6 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Tras la visita de Donald Trump a China, y la aparente coincidencia entre ambas potencias en la necesidad de acabar cuanto antes con la guerra en Irán, se mantiene el compás de espera para el posible desbloqueo de las negociaciones que permitan un acuerdo de paz.

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IRÁN GUERRA LÍBANO

Beirut – CRÓNICA «¿Qué alto el fuego? ¿Dónde hay alto el fuego?», se pregunta Ayat (nombre ficticio) en el descampado beirutí donde aún permanece desplazada al cumplirse un mes de la entrada en vigor de una tregua técnica entre el Líbano e Israel, violada con cada vez mayor intensidad. Pro Noemí Jabois

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MEXICO EEUU – La detención del exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa acusado de narcotráfico por EEUU, conocida poco después de una llamada entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el estadounidense, Donald Trump, aviva la sombra de las presiones de Washington para el combate al crimen organizado.

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R.UNIDO SEGURIDAD

Londres – Más de 4.000 policías se despliegan en Londres para evitar choques y disturbios entre dos manifestaciones que se esperan masivas, una convocada por el ultraderechista Tommy Robinson y la segunda para conmemorar la ‘Nakba’ (tragedia) palestina. (foto)(vídeo)

EUROVISIÓN 2026

Viena – Viena acoge hoy la final de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento.

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– Está prevista una manifestación contra la participación de Israel.

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem y Victoria Luengo, vive su proyección de gala en el Festival de Cannes, donde lucha por la Palma de Oro, en una jornada en la que la competición contara con ‘Sudain’, del japonés Ryusuke Hamaguchi y ‘Gentle MOnster’, de la austríaca Marie Kreutzer.

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— Marion Cotillard protagoniza ‘Karma’, dirigida por Guillaume Canet y en la que participan Leonardo Sbaraglia y Luis Zahera.

— El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, visita el pabellón español del Marché du Film y asiste a la proyección de ‘El ser querido’.

— Alfombra roja de la película ‘Paper Tiger’, de James Grey, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver.

ADEMÁS

TAILANDIA POLÍTICA | El líder de la oposición en Tailandia, Natthapong Ruengpanyawut, habla, durante una entrevista con EFE, sobre el proceso legal que podría derivar en su inhabilitación política de por vida. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

JUVENTUD DEMOCRACIA | -São Paulo- La frustración de los jóvenes latinoamericanos con la política tradicional, uno de los principales desafíos para la democracia en la región, se pone a prueba con las próximas citas con las urnas en Perú, Colombia y Brasil. (Texto) (Foto)

MÉXICO EEUU | -Tijuana (México).- El tráfico y consumo de fentanilo en la frontera norte de México ha provocado el desplazamiento de estadounidenses hacia ciudades como Tijuana para consumir esa sustancia ante el combate frontal lanzado por Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El japonés Ryūsuke Hamaguchi detalla en una rueda de prensa los pormenores de ‘Soudain’, la película con la que compite en el Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

11:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Rueda de prensa sobre la película austriaca ‘Gentle monster’, de Marie Kreutzer, que compite en el Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

12:45h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El director y actor francés Guillaume Canet da detalles sobre su última película, ‘Karma’, con un reparto integrado por Marion Cotillard y Leonardo Sbaraglia, entre otros, tras haber sido estrenada en Cannes fuera de competición. (Texto) (Foto)

19:00h.- Viena.- EUROVISIÓN 2026.- Viena acoge hoy la final de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA CUBA.- Encuentro con José Daniel Ferrer, uno de los rostros más reconocidos de la oposición cubana.

Tallin.- UCRANIA GUERRA.- Tallin acoge la Conferencia Lennart Meri, en la que participan la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, los ministros de Exteriores de Letonia y Estonia, el titular de Defensa estonio y la viceministra de Exteriores de Ucrania.

América

15:00h.- Nueva York.- JEAN-MICHEL BASQUIAT.- La Bishop Gallery, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, inaugura este sábado la exposición “Our Friend, Jean”, una mirada íntima a los primeros años de Jean-Michel Basquiat, antes de su consagración internacional, a través de obras, fotografías y material de archivo procedente de personas cercanas al artista (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL VIOLENCIA.- Grupos sociales encabezan la manifestación ‘Crímenes de Mayo: 20 años de impunidad’, en memoria de los cerca de 500 jóvenes asesinados durante la ola de violencia entre la policía y el crimen organizado en 2006, en São Paulo.

Asia

14:30h.- Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- El líder de la oposición en Tailandia, Natthapong Ruengpanyawut, habla, durante una entrevista con EFE, sobre el proceso legal que podría derivar en su inhabilitación política de por vida, por tratar de enmendar en 2021 la ley que protege a la monarquía de críticas, y la derrota del progresista Partido del Pueblo que él encabeza en las elecciones de febrero, tras partir como favorito en las encuestas previas a los comicios. Parlamento (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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