Sábado, 30 de agosto de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Gaza – Decenas de personas son tratadas por desnutrición en cuatro hospitales de Gaza, cuyos médicos describen a EFE una situación «catastrófica» que lleva a la muerte a los pacientes ante la falta de proteínas y vitaminas por el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

– Diversas asociaciones del sector cinematográfico italiano convocan una manifestación en el Lido de Venecia para protestar contra la guerra en Gaza, durante la cuarta jornada del Festival de Cine.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La decisión de las autoridades ucranianas de permitir viajar al extranjero a los varones de entre 18 y 22 años ha creado controversia en el país, que intenta retener a suficientes jóvenes para la movilización militar en curso. por Rostyslav Averchuk

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Estonia en el marco de una gira por países fronterizos con Rusia.

UE EXTERIORES

Copenhague – Consejo informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) donde las discusiones han girado en torno a la guerra en Ucrania y la situación en Gaza, que crea división en el club comunitario.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Culmina en Venezuela el segundo día de una nueva jornada de registro en la Milicia convocada por el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de reforzar la defensa «de la patria» frente a las «amenazas» y «agresiones» de EE.UU., país que plantea un despliegue de buques en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

– El Cartel de los Soles, esquiva organización criminal a la que Washington atribuye vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro, es uno de los grupos relacionados con el narcotráfico que, según la administración Trump, se pretende combatir con el envío al Caribe del contingente militar que ha disparado la tensión con Caracas.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – El presidente de Argentina, Javier Milei, se encamina a una elección clave el próximo 7 de septiembre en medio de una tormenta perfecta tras desatarse un escándalo de corrupción que lo involucra, ser agredido a pedradas durante una caravana electoral y sufrir importantes derrotas en el Congreso.

DÍA DESAPARECIDOS

Ciudad de México – En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) advierte de que las desapariciones han aumentado de forma exponencial en los últimos años en el país ante la indolencia de las autoridades mexicanas.

– Organizaciones sociales llevan a cabo la ‘Marcha por la memoria’ en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

EUROPA INCENDIOS

Redacción Medioambiente – Europa se ha enfrentado durante todo el mes de agosto a una ola de incendios que ha arrasado más de un millón de hectáreas en la UE y han tenido en la Península Ibérica sus focos más agresivos, según el programa Copernicus.

FESTIVAL VENECIA

Venecia – El cineasta mexicano Guillermo del Toro se lanza a la conquista de un segundo León de Oro con el estreno en el Festival de Venecia de su adaptación de ‘Frankenstein’, protagonizada por Oscar Isaac y un insólito Jacob Elordi en el papel de la criatura. por Alicia García de Francisco

CHINA JUGUETES Shanghái (China).- El éxito mundial de los muñecos Labubu catapulta a la compañía que los produce y comercializa, Pop Mart, al trono de jugueteras más valiosas del planeta, confirma a China como líder del sector y otorga al país asiático una victoria en materia de exportación cultural. (Texto) (Foto) (Video)

