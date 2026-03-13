Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

11 minutos

Madrid, 13 mar (EFE).-

SÁBADO 14

Teherán/Jerusalén/Beirut/Dubai.- Nuevos ataques, amenazas cruzadas y caos en Oriente Medio en el decimoquinto día de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel que ha sacudido ciudades, bases militares y rutas energéticas de la región.

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Leópolis.- La guerra en Oriente Medio empieza a pasar factura a la economía de Ucrania, ya que los precios comienzan a subir, mientras Kiev estudia opciones para financiar gastos sociales y de defensa esenciales.

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Madrid.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en el Madrid Economic Forum 2026, una reunión de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, y se entrevista con el líder de Vox, Santiago Abascal, en una visita a Madrid que no incluye reuniones con integrantes del Gobierno español.

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Aquisgrán (Alemania).- La líder opositora bielorrusa María Kolésnikova, que fue indultada en diciembre por el presidente Alexandr Lukashenko y que vive actualmente en el exilio en Alemania, recoge en Aquisgrán el Premio Carlomagno que le fue concedido en 2022 junto a sus compañeras de lucha durante la campaña electoral y las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2020 Svetlana Tijanóvskaya y Veronika Tsepkalo.

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Edimburgo (R.Unido).- El Partido Nacionalista Escocés (SNP) presenta su campaña electoral para los comicios regionales y municipales del 7 de mayo, en los que parte como favorito en Escocia.

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Lisboa.- El Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación (CPPC) convoca este sábado una protesta para expresar el rechazo a las acciones militares de EEUU e Israel en Irán, sumándose así varias ciudades europeas y españolas en las que también habrá manifestaciones este fin de semana.

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Roma.- Convocada una manifestación en Roma contra la guerra de Irán y contra la reforma judicial del Gobierno de Giorgia Meloni que se someterá a referéndum los días 22 y 23 de marzo.

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Ciudad de México.- Entre confrontaciones con policías frente a las vallas que resguardaban inmuebles como el Palacio Nacional durante el 8M y convocatorias divididas en marchas recientes, el movimiento feminista que impulsó cambios políticos en México enfrenta nuevas tensiones con el gobierno de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

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París.- Lilia Meneses, cocinera indígena de Colombia, muestra en París los sabores amazónicos de su región, donde lidera un proyecto social que busca evitar que los jóvenes caigan en las redes del narcotráfico.

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Málaga (España).- El Festival de Cine en español de Málaga da a conocer el palmarés de la 29 edición, con dos Biznagas de Oro, a mejor película española y mejor latinoamericana, de la sección oficial.

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Edimburgo (R.Unido).- Inauguración del Catalal Film Festival, que comienza con un acto en el que se levantará una «colla de castellers», las torres humanas típicas de Cataluña.

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Castel Gandolfo (Italia).- El Palacio Pontificio de la localidad romana de Castel Gandolfo expone el ‘Redentor’, un cuadro del Greco hasta ahora custodiado por los papas y que ha sido recientemente restaurado.

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DOMINGO 15

Astaná.- Los kazajos votan en un histórico referéndum constitucional que busca conceder más facultades al nuevo Parlamento unicameral, pero que sus críticos consideran que reforzará el poder del presidente de la mayor república centroasiática.

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París.- Los franceses están llamados a las urnas en la primera vuelta de las elecciones municipales. En París la victoria se disputa entre la coalición de izquierdas y ecologista encabezada por el socialista Emmanuel Grégoire y la candidata de la derecha, la exministra de Cultura Rachida Dati.

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Guayaquil (Ecuador).- Comienza en Ecuador el nuevo toque de queda nocturno decretado por 15 días por el presidente Daniel Noboa, quien lo calificó como una “nueva fase” de la “guerra” que mantiene desde hace dos años contra el crimen organizado, responsable de una ola de violencia sin precedentes en el país.

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Ciudad de México.- La fronteriza Ciudad Juárez se prepara para afrontar los efectos de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en esta zona que es uno de los puntos claves del comercio trilateral.

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Londres.- Manifestación contra la guerra en Irán convocada por grupos simpatizantes del régimen iraní y que han bautizado el evento como «Al Quds March» (Marcha por Jerusalén). Ha pasado de ser una marcha por el centro de Londres a una concentración estática. No se descartan disturbios por la presencia de grupos hostiles.

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Bogotá.- Organizaciones feministas salen a las calles de Bogotá y otras ciudades de Colombia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuya movilización se realiza una semana después debido a que el 8 de marzo coincidió con las elecciones legislativas. (Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- Los Óscar celebran su 98º edición con ‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ como las grandes favoritas de unos premios en donde la española ‘Sirat’ y la brasileña ‘O Agente Secreto’ se baten en duelo por el mejor proyecto internacional.

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Estocolmo.- El escritor sueco superventas Niklas Natt och Dag explica en una entrevista con EFE el trasfondo de ‘La maldición de los Stensson’ (Salamandra), el libro con el que ha vuelto a escena tras poner fin a su conocida trilogía histórica y en la que se adentra en la Suecia del siglo XV al tiempo que habla por primera vez de su propia y poderosa familia.

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Santo Domingo.- Celebración del Desfile Nacional del Carnaval, dedicado en esta ocasión a la norteña provincia de Puerto Plata, en reconocimiento a su identidad cultural y a sus valiosos aportes a la tradición carnavalesca dominicana.

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Santa Cruz (Bolivia).- La selección de Bolivia contra Trinidad y Tobago en su último partido de preparación para el repechaje al Mundial 2026, en donde jugará contra Surinam.

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LUNES 16

Bruselas.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo en Bruselas cómo sacar adelante el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que veta Hungría, así como la guerra en Irán y su impacto para la seguridad comunitaria.

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Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ofrece declaraciones a su llegada al Consejo en Bruselas.

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Bruselas.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a la llegada al Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, en su formación de Energía.

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Ciudad de México.- El secretario de Economía de México viaja a Estados Unidos para el arranque de la primera ronda de negociación bilateral que inicia esta semana en Washington y donde la parte mexicana buscará terminar con los aranceles impuestos al acero, aluminio y los vehículos (Vídeo)(Foto)

Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en Brasilia, donde firmarán al menos cinco acuerdos bilaterales en distintas áreas.

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Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Ciudad de Panamá.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, mantendrá este lunes una jornada oficial en Panamá, en la que se reunirá con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, y visitará el icónico Canal de Panamá.

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Lima.- La misión de observación electoral en Perú realiza su primera rueda de prensa, a menos de un mes de la celebración de los comicios general, donde se hay 36 candidatos presidenciales en contienda.

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Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibe a su homólogo letón, Andris Spruds.

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Berlín.- El canciler alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro neerlandés Rob Jetten y ambos comparecen en una rueda de prensa conjunta.

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París.- El Tribunal de Apelación de París inicia el juicio al expresidente francés, Nicolas Sarkozy, y otros nueve condenados en primera instancia por la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Está previsto que termine el 3 de junio de 2026.

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Londres.- El líder del Sinn Fein norirlandés, Gerry Adams, comparece en el juicio donde se dirime su responsabilidad como presunto dirigente del IRA en tres atentados que tuvieron lugar en Londres.

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Santo Domingo.- Un tribunal de la capital dominicana retoma la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril pasado causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

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Viena.- La Oficina de Naciones Unidas contras la Droga y el Delito (ONUDD) organiza en Viena la denominada «Cumbre del fraude 2026», que reúne representantes de gobiernos, de la judicatura, grandes empresas digitales, fuerzas de seguridad y entidades financieras, como el Banco Santander, para analizar como frenar el avance del fraude y otros delitos por el planeta.

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Nueva York.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa una exposición de obras clave de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, que acompaña al estreno de la obra ‘El último sueño de Frida y Diego’ en la Metropolitan Opera.

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Madrid.- Los milagros son posibles, sobretodo si los protagoniza Ryan Gosling, y un buen ejemplo de ello es ‘Proyecto Salvación’, una odisea espacial épica y emotiva que se estrena en España el 27 de marzo, y de la que el actor canadiense habla con EFE.

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Lyon (Francia).- Fans de Rosalía hacen cola para entrar al estadio LDLC Arena de Lyon, al sur de Francia, donde la cantante española empieza su gira ‘Lux’, en la que presenta su nuevo álbum.

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Mánchester (R.Unido).- Los entrenadores del Manchester City y el Real Madrid, Pep Guardiola y Álvaro Arbeloa, ofrecen rueda de prensa en la víspera del partido de vuelta de octavos de final.

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Londres.- El entrenador del PSG Luis Enrique ofrece una rueda de prensa en la previa de su partido frente al Chelsea de Liga de Campeones.

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Río de Janeiro.- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, divulga su lista de convocados para los amistosos de preparación para el Mundial 2026 contra Francia y Croacia, que se disputarán en Estados Unidos.

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Sao Paulo.- El español Marc Márquez y el brasileño Diogo Moreira ofrecen una rueda de prensa en São Paulo en vísperas del Gran Premio de Brasil, que se celebrará en Goiânia.

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lgs/EFETV

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