Sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de marzo de 2026 (00.00 GMT)

10 minutos

(Actualiza con México, Colombia, Venezuela y Cuba)

Madrid, 27 mar (EFE).-

SÁBADO 28

Teherán/Jerusalén/Beirut.- La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cumple un mes con el conflicto en pleno apogeo y pendiente de una posible ronda de contactos entre Washington y Teherán en Pakistán para tratar de encontrar una solución al conflicto.

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Roma.- Sindicatos y decenas de organizaciones de Italia han convocado para este sábado una manifestación nacional en Roma contra la guerra y el «rearme», una protesta seguida con atención por las autoridades ante el temor de infiltraciones violentas.

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Mónaco.- El papa León XIV realiza una visita de 8 horas al Principado de Mónaco, convirtiéndose en el primer pontífice en visitar este país en la era moderna, donde se reunirá con el príncipe Alberto II, mantendrá un encuentro con jóvenes y celebrará una misa en el estadio Louis II.

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Caracas.- El partido socialcristiano venezolano COPEI convoca a una rueda de prensa para exigir que sea nombrado una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado actualmente por rectores afines al chavismo.

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Londres.- ‘Together Alliance’, una coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, organizan una gran manifestación en Londres contra la extrema derecha, que cuenta con el apoyo de personalidades como los cantantes Paloma Faith y Paul Weller o la actriz Juliet Stevenson.

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Rangún.- El terremoto de magnitud 7,7 que golpeó hace hoy un año la región central de Birmania ha dejado una profunda cicatriz entre sus víctimas, quienes doce meses después todavía tratan de recomponer sus vidas aniquiladas por la potente sacudida. «Jamás podremos vivir como antes», aseguran los supervivientes.

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Kyoto (Japón).- La actriz estadounidense Anya Taylor-Joy, quien creció entre Miami y Buenos Aires, habla con EFE de su participación en la secuela Super Mario Galaxy: La Película, producida por Nintendo y a punto de estrenarse, donde pone voz a la Princesa Peach.

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Amberes (Bélgica).- Amberes celebra el 40º aniversario de la creación de ‘Los Seis de Amberes’, el grupo de diseñadores flamencos que revolucionaron el mundo de la moda en los años 80 y convirtieron el vestir en un arte en sí mismo, con una exposición que abre sus puertas a partir de este sábado.

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Bogotá.- La compañía española Zenit Aerial Ballet presenta el espectáculo ‘Aria’ en la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que tiene a la Comunidad de Madrid como región internacional invitada.

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La Paz.- La Policía de Bolivia y la Alcaldía de La Paz organizan la ‘Pasarela Guau de Paquito 2026’, un concurso de disfraces para mascotas que apunta a promover el cuidado responsable de los animales.

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Caracas.- Los ‘palmeros de Chacao’, antiguas cofradías venezolanas, descienden de la principal formación montañosa de Caracas con palmas amarradas para celebrar el Domingo de Ramos de la Semana Santa, como parte de una antigua tradición religiosa de la capital del país suramericano.

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Ciudad de México.- El Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, sede de la inauguración del Mundial de 2026 abre sus puertas con un partido amistoso entre México y Portugal, tras casi dos años de remodelación intensiva para recibir la justa mundialista en junio próximo.

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Bogotá.- El Museo Nacional de Colombia abre al público la exposición ‘Un mundo raro: el legado de Beatriz González’, un homenaje a la artista, fallecida en enero pasado, cuya labor marcó el rumbo curatorial, investigativo y pedagógico de la institución.

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Caracas.- El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, convoca a rueda de prensa para la reapertura de su sede nacional, ubicada en Caracas, un acto que estará encabezado por su coordinador nacional de organización, Henry Alviárez, recientemente excarcelado en medio del proceso de amnistía.

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DOMINGO 29

Miami.- Los cuatro tripulantes de Artemis II, misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años, se dirigen a la prensa desde su centro de cuarentena en Florida, desde donde se prevé que despeguen este miércoles para una expedición de diez días.

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Chessy y Coupvray (Francia).- Disneyland Paris abre este domingo las puertas de la mayor expansión de su historia, un segundo parque de atracciones llamado ‘Disney Adventure World’ ubicado justo al lado del original, cuyo mayor reclamo será un mundo inspirado en las películas de ‘Frozen’.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la celebración del Domingo de Ramos en el Vaticano.

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La Habana.- Cuba lleva tres meses sin «una gota de combustible» por el bloqueo petrolero de EE.UU., según su propio Gobierno, y la economía se desangra con una medida de presión que afecta de la pequeña panadería a las grandes cadenas hoteleras y atiza la inflación.

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San Salvador.- Católicos de El Salvador acuden este domingo a diversas parroquias a lo largo del país para las tradicionales misas y procesiones que preparan la Semana Santa y la Pascua en este país.

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Ciudad de México.- De los 35 años de carrera de Aleks Syntek, los últimos cinco han estado envueltos en escándalos y “dimes y diretes”, pese a ello, el cantante mexicano de pop rock no considera, ni por asomo, retirarse de la música, y lo demuestra con el lanzamiento de su próximo disco titulado ‘Zen’, así como con la preparación de su gira en Estados Unidos.

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Ciudad de México.- El cineasta palestino Kamal Aljafari visita México con motivo de la gira documental Ambulante y, en entrevista con EFE, habla sobre las dificultades de la distribución del cine de Oriente Medio y reivindica a España como el único país que hace frente a grandes potencias como Estados Unidos.

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Ciudad de Panamá.- El portaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz está previsto que este domingo haga escala en Panamá como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

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La Paz.- Se realiza en Bolivia la Feria de Ramos en la ciudad de El Alto, en la cual miles de personas compran productos agrícolas y artesanías durante el Domingo de Ramos.

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Tegucigalpa.- Los fieles hondureños inician las celebraciones religiosas de la Semana Santa con la conmemoración del Domingo de Ramos.

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San Juan.- El conocido Encuentro de Tambores de Puerto Rico, dedicado este año al compositor Catalino ‘Tite’ Curet Alonso en el centenario de su natalicio, reúne a más de 800 participantes, entre bailadores, cantadores y cerca de 400 barrileros y barrileras.

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Ciudad de México.- El Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, sede de la inauguración del Mundial de 2026 abre sus puertas con un partido amistoso entre México y Portugal, tras casi dos años de remodelación intensiva para recibir la justa mundialista en junio próximo.

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LUNES 30

Teherán/Jerusalén/Beirut/Washington.- Seguimiento del conflicto en Oriente Medio.

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París.- Francia celebra este lunes una reunión del G7 que convoca conjuntamente a ministros de Finanzas, de Energía y a responsables de Bancos Centrales para abordar la compleja situación actual de convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos.

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Bruselas.- Los ministros de Agricultura de la UE se reúnen en un Consejo para debatir cuestiones de política comercial, como el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el sector agroalimentario y la transición energética en la pesca y la acuicultura.

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Sídney.- La ciudadana chilena Adriana Rivas, acusada en su país por delitos de secuestro agravado durante la dictadura de Augusto Pinochet, comparecerá ante el juez Lee en la Corte Federal de Australia en el marco del proceso de extradición a Chile.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Ciudad de México.- Activistas alertan sobre un arribo anticipado y alto de sargazo en Cancún y el Caribe mexicano, con más de 12.000 toneladas recolectadas en la zona al 24 de marzo, por lo que esperan mayores volúmenes de recales que en 2025.

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Miami.- Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofrece los últimos detalles sobre el lanzamiento de Artemis II, previsto para este miércoles, una misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años.

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Miami.- Miami es la ciudad con peores conductores en EEUU y la segunda con mayor tráfico.

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San Pedro Las Huertas (Guatemala).- En las faldas del imponente volcán de Agua, unos 50 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, la aldea de San Pedro Las Huertas le da vida a una tradición cromática esencial para la fe cristiana en Semana Santa con el cultivo de la flor denominada estaticia (Limonium sinuatum).

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epp/EFETV

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