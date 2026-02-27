Sábado 28 de febrero, domingo 1 y lunes 2 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

SÁBADO 28 DE FEBRERO

Islamabad/Kabul.- Pakistán y Afganistán viven momentos de tensión después de que Islamabad afirmara haber entrado en «guerra abierta» con Kabul, en una escalada bélica que tiene su origen directo en la actividad insurgente de los talibanes paquistaníes.

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano muestra los trabajos de restauración de una de las obras de arte más famosas del mundo, el fresco del Juicio Final realizado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que pronto recuperá todo su color y esplendor.

Manchester (R. Unido).- Ceremonia de entrega de los Premios Brit Awards 2026, que por primera vez en la historia de los galardones se celebrarán fuera de Londres y tendrán como sede el Co-Op Live de Manchester.

La Habana.- El empresario cubanoamericano Hugo Cancio, con importantes negocios y contactos a ambos lados del estrecho de La Florida, anima en entrevista con EFE a La Habana a «aprovechar» la «oportunidad única » de hablar con Washington, pese a lo «difícil» que es negociar bajo presión.

La Paz.- La Escuela Taller de Restauración La Paz, con el apoyo de Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid), se mantiene como un de los principales bastiones de preservación y promoción del patrimonio de Bolivia tras 16 años seguidos de funcionamiento.

Panajachel (Guatemala).- El café guatemalteco, uno de los productos que más exporta la nación centroamericana, ha encontrado en China un consumidor de su grano, especialmente cosechado aprovechando la altura de sus tierras en el oeste del territorio junto al lago Atitlán.

DOMINGO 1 DE MARZO

Nueva Delhi.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en un viaje en el que busca lanzar conversaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países, en plena apuesta de Ottawa por la diversificación y el multilateralismo frente a EE. UU.

Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, brinda un discurso en el Parlamento en ocasión de la apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación.

Sao Paulo.- El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, participa en una protesta en la Avenida Paulista, en São Paulo, contra la Corte Suprema, que encarceló a su padre, y al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ciudad de México.- La cantante colombiana Shakira se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto masivo organizado por el Gobierno capitalino y Corona, en medio del cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en el país.

Nueva York.- Nueva York celebra el Año del Caballo en el icónico barrio de Chinatown con ceremonias tradicionales, espectáculos y un gran desfile el 1 de marzo que recorrerá las calles del sur de Manhattan.

Nueva York.- El prestigioso psiquiatra e investigador español Luis Rojas Marcos, de 82 años, atiende en una entrevista a EFE en su despacho de Nueva York con motivo de la presentación de su nuevo libro, ‘El regalo de los años’, en el que desentraña las claves “para tomar el timón de la tercera etapa de la vida” en busca de una longevidad plena y feliz.

LUNES 2 DE MARZO

París.- A solo 14 meses del fin de su mandato, el presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso sobre la estrategia nuclear de Francia, en el que se espera que defina cómo y hasta dónde está dispuesto a comprometer el mayor arsenal atómico de Europa occidental para proteger al continente, en un momento en que aliados como Alemania y Polonia, tras décadas bajo el paraguas estadounidense, buscan en París un nuevo garante ante la amenaza rusa y la incertidumbre sobre el compromiso de Washington.

París.- La capital francesa acoge hasta el 10 de marzo las propuestas para la moda femenina Otoño/Invierno 2026/2027.

París.- Este lunes empieza la campaña electoral de las elecciones municipales en Francia, que se celebrarán los días 15 y 22 de marzo.

Birmingham (R. Unido).- La exitosa serie de televisión ‘Peaky Blinders’, que tiene como protagonista a la familia Shelby, salta a la gran pantalla con su estreno mundial ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ con alfombra roja en la ciudad de Birmingham, dónde comenzó todo.

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra su Junta de Gobernadores (hasta el 6 de marzo).

Tulcán.- Los transportistas ecuatorianos que trabajan en la frontera de Colombia realizan una huelga en protesta contra la nueva subida de aranceles a las importaciones colombianas del 30 % al 50 % decretada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dentro de la guerra comercial que mantiene con el vecino país.

Nueva York.- La casa de subastas Sotheby’s presenta una colección de objetos y recuerdos del legendario jugador de baloncesto Scottie Pippen, entre los cuales destacan su camiseta de las finales de NBA 1998 con Chicago Bulls y otras equipaciones de Michael Jordan o Larry Bird con el ‘Dream Team’ en los JJ OO de 1992.

Ciudad de Panamá.- Más de 870.000 estudiantes comienza el año escolar en Panamá, que aplicará un diseño curricular actualizado como un paso hacia la modernización del sistema, marcado por la deficiencia y la desigualdad como han reconocido las propias autoridades.

Ciudad de Panamá.- Reunión 108 del Comité Jurídico Interamericano (CJI), que se celebrará en Panamá del 2 al 6 de marzo de 2026.

Brasilia.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros.

La Paz.- El montañismo por los altos nevados de Bolivia es una de las actividades más atractivas para el turismo y el Huayna Potosí con una cima a más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar es uno de los íconos de la región de La Paz.

