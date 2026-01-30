Sábado 31 de enero y domingo 1 y lunes 2 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

SÁBADO 31

Washington/Caracas.- Las aerolíneas internacionales aguardan la decisión de las autoridades de EEUU sobre las recomendaciones de vuelos sobre Venezuela, después de que el presidente Donald Trump anunciara el jueves que se reanudarán las conexiones con el país sudamericano.



Ciudad de México.- Agentes de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal de Chiapas realizan labores de vigilancia y seguridad en el sur de México, ante el estado de sitio declarado por la ola de violencia en Guatemala con recorridos en los distintos puntos irregulares en las márgenes del río Suchiate, frontera natural entre ambos países.



Tokio.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reúne con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, durante una visita oficial al archipiélago tras su paso por China.



San José.- Un total de 3,7 millones de costarricenses están convocados a las urnas este 1 de febrero para elegir al presidente y los 57 diputados del Poder Legislativo para el periodo 2026-2030, funcionarios que tendrán el reto de buscar soluciones a problemas como el crimen organizado y el narcotráfico, y de profundizar los logros económicos y sociales.



Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.



Zagreb – Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) concluyen una reunión en Zagreb, con la participación de numeroso jefes de Gobierno, como el alemán, Friedrich Merz, y también el líder de la oposición español, el presidente del PP, Albert Núñez Feijóo.



Nueva York (EEUU).- La ola de aire ártico en Estados Unidos podría provocar nevadas este fin de semana que llegarían hasta las costas del centro de Florida, lo que no ocurre desde hace 16 años, según el Servicio Meteorológico Nacional



Nueva York (EEUU).- La plataforma LA ESCUELA, nacida en América Latina, desembarca en Nueva York con ‘Educación como resistencia’, un proyecto artístico que desafía jerarquías, denuncia dictaduras en el continente y pone en el foco las dificultades de la comunidad latina en EE. UU. en plena tensión por las redadas antiinmigratorias de la Administración de Donald Trump.



Roma.- En apenas cuatro meses, el mundo de la moda ha dicho adiós a dos de sus grandes maestros: Armani y Valentino. Su pérdida confirma un tránsito generacional que el diseño italiano inició hace años y marca el cierre de la era de los «diseñadores-fundadores» para consolidar un modelo menos personalista y más colectivo.



Buenos Aires.- El actor estadounidense Willem Dafoe presenta este sábado en Buenos Aires la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki.



París.- Uno de los grandes tesoros de la corte de Luis XIV, el Rey Sol, que nunca pudieron verse en todo su esplendor, la colección de tapices encargados para la Gran Galería del Palacio del Louvre, se desplegarán excepcionalmente en el Grand Palais de París.



La Paz.- Jugar en el fútbol de Sudamérica, donde la lectura del juego y la intensidad son un desafío, se ha convertido en el paso «más importante» de su carrera dice en entrevista a EFE el delantero estadounidense-guatemalteco Darwin Lom, quien se incorporó al The Strongest de Bolivia para disputar la Copa Libertadores y el torneo local.



Los Ángeles (EEUU).- Gala previa de los Grammys.



Nueva York (EEUU).- Se celebra la exposición canina de Westminster 2026 en Nueva York.



Nairobi.- Nairobi celebra su Semana de la Moda.



DOMINGO 1

San José.- Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, tras una campaña electoral marcada por el favoritismo en las encuestas de la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, y el intento de los restantes 19 candidatos por meterse en la pelea y avanzar a una eventual segunda ronda.



Bangkok.- Votación anticipada de las elecciones generales en Tailandia.

Montevideo.- En el marco del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur, la Patrulla ASPA del Ejército del Aire y del Espacio de España presenta en Montevideo una exhibición aérea.



Praga: Manifestación progubernamental en Praga.



Los Ángeles (EEUU).- La Academia de la Grabación desvela a los ganadores de la 68º edición de los premios Grammy, el mayor reconocimiento otorgado en la industria musical, con Kendrick Lamar como el máximo nominado, seguido de Lady Gaga, Sabrina Carpenter y la estrella puertorriqueña Bad Bunny.



La Paz.- Se realiza una movilización ciudadana para reivindicar la figura del ‘Pepino’ un personaje del Carnaval en Bolivia, que según autoridades municipales de La Paz es usurpado en Perú, país al que piden que «respete la soberanía cultural» boliviana.



Cartagena.- Concluye el Hay Festival de Cartagena de Indias, con la participación de más de 180 invitados de 25 países para hablar de literatura, música, periodismo, actualidad, filosofía, cine y teatro.



París.- Se lleva a cabo en París la quincuagésima edición del salón del automóvil clásico “Rétromobile”.



Nueva York (EEUU).- Los New York Knicks reciben en el Madison Square Garden a los Lakers de Lebron James y Luka Doncic en un partido en el que buscarán cortar una racha de tres derrotas consecutivas contra el equipo de Los Ángeles.



Johannesburgo (Sudáfrica).- Miles de corredores participan en la maratón anual de Johannesburgo.



LUNES 2

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para la primera reunión de ambos tras un año de deterioro de la relación bilateral por serias diferencias sobre asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de EE.UU. en Venezuela en los que fue apresado Nicolás Maduro.



San José.- Un total de 3,7 millones de costarricenses votaron el domingo para elegir al presidente y los 57 diputados del Poder Legislativo para el periodo 2026-2030.



Asunción.- Organizaciones sociales conmemoran con actividades culturales los 37 años de retorno a la democracia en Paraguay tras el golpe que derrocó del poder al general Alfredo Stroessner, quien encabezó entre 1954 y 1989 la dictadura más l​arga de Suramérica.



Ciudad de México.- Mujeres activistas y sobrevivientes de violencia machista en México aseguran que los refugios en México se encuentran en la 'cuerda floja' ante los nuevos lineamientos del gobierno y la reducción de recursos, pese al discurso feminista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Montevideo.- Los creyentes de Iemanjá se reúnen en la playa de Montevideo para llevar sus ofrendas naturales a la diosa de las aguas de la religión umbandista.



Ciudad del Vaticano.- El papa recibe en audiencia al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.



Eschborn (Alemania).- El canciller alemán Merz participa en la inauguración anual del Grupo bursátil Deutsche Börse.



Ciudad de Guatemala.- La universidad privada Rafael Landívar y la Fundación Esquipulas abren una exposición para conmemorar los 40 años de la democracia y las tres décadas de la paz en el país, un encuentro que busca movilizar a las nuevas generaciones frente al riesgo del olvido.



Roma.- Ver la Fontana de Trevi deja de ser gratuito a partir de este lunes y los turistas deberán pagar una entrada de 2 euros por acercarse y fotografiarse en el monumento de Roma más visitado después del Coliseo.



