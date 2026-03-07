Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de marzo de 2026 (00.00 GMT)

SÁBADO 7

Teherán/Jerusalén/Beirut/Washington.- La guerra contra Irán cumple una semana sin signos de que la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel vaya a parar, y con un recrudecimiento, en particular contra Teherán, que continua también atacando objetivos estadounidenses en la región.

Beirut.- La crisis de desplazados continúa acrecentándose en el Líbano, tras la orden de evacuación masiva emitida por Israel para los suburbios sur de Beirut, con casi 100.000 huidos solo en los albergues oficiales.

Baalbek (Líbano).- El Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, vuelve a estar bajo ataque israelí un año después de la última guerra y, aunque la intensidad de los bombardeos todavía no ha alcanzado la gravedad de entonces, ya han tenido que despedir a las 9 víctimas de la mayor masacre hasta el momento.

Tel Aviv.- Oponerse a la guerra en Israel puede tener consecuencias. El activista Itamar Greenberg, detenido el pasado martes durante una protesta pacifista en Tel Aviv, denuncia la acción policial en su contra tras su arresto. Inicialmente se le impuso detención domiciliaria, medida que posteriormente fue rechazada por la corte.

Doral (Miami).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza en su club privado de El Doral en Florida la cumbre regional «Escudo de las Américas» con los líderes latinoamericanos más ideológicamente afines, los mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay en un intento de consolidar el liderazgo de Washington en la región y reforzar la cooperación en materia de seguridad, comercio y estabilidad regional.

Santiago de Chile.- Seguidores del presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, se concentran frente a La Moneda para despedir al exlíder estudiantil, que el próximo 11 de marzo traspasará el poder al ultraderechista José Antonio Kast.

Chicago (EE.UU.).- El funeral del líder afroamericano y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos Jesse Jackson, fallecido el 17 de febrero a los 84 años, se celebrará con la asistencia de los expresidentes demócratas Barack Obama, Bill Clinton y Joe Biden, además de varias personalidades internacionales, entre ellas el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Bogotá.- Previa sobre las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia en las que además de Senado y Cámara de Representantes, se escogerá a tres candidatos presidenciales en consultas interpartidistas del centro, la izquierda y la derecha.

Tegucigalpa.- Ser mujer y provenir del área rural en Honduras representa una barrera para muchas que desean participar en la política y ascender a los círculos de poder, aun cuando las mujeres constituyen cerca del 52 % de la población del país.

Buenos Aires.- La reforma laboral que entró en vigor este viernes en Argentina, que conlleva un gran recorte de derechos, afectará especialmente a las mujeres, tal y como constatan trabajadoras del sector petrolero, dominado por hombres, durante una visita de EFE la empresa Destilería Argentina de Petróleo (DAPSA) con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Santiago de Chile.- El ultraderechista José Antonio Kast, contrario al aborto y a la píldora del día después, prometió dejar de lado la llamada «batalla cultural» cuando asuma la Presidencia de Chile, pero tanto el movimiento feminista como las expertas desconfían de sus palabras.

Bruselas.- La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, apunta en una entrevista con EFE a que el caso de Gisèle Pelicot ha sido la chispa que necesitaba Francia para avanzar hacia una definición de la violación basada en el consentimiento y confía en que más países europeos cambien de perspectiva de cara a la futura revisión de la directiva de violencia machista durante esta legislatura.

Quito.- La capital ecuatoriana, Quito, acoge el II Encuentro de Saberes Textiles, en su edición Feria del Libro y Narrativas Textiles, un evento que reúne a artesanas, creadoras, investigadoras y editoriales en torno al tejido como lenguaje, memoria y relato.

Tokio.- El artista puertorriqueño Bad Bunny da su primer concierto en Asia con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify «Billions Club Live» y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Londres.- El caprichoso azar quiso que dos de los grandes maestros de la música, Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) y Jimi Hendrix (1942 – 1970) diametralmente opuestos en tantos criterios, vivieran con tres siglos de diferencia entre las mismas paredes del 25 de Brook St. en Londres.

Lyon (Francia).- Un príncipe hindú, los hijos de Nicolas Sarkozy, el etarra Josu Ternera, un humorista o uno de los dirigentes deportivos más célebres de Francia. Las municipales del 15 y 22 de marzo han atraído un abanico de candidatos a alcaldías con trayectorias fuera de lo convenciona (Vídeo)(Foto)

Lima.- Colectivos feministas de Perú salen a la calle para protestar contra las violencias y los retrocesos a los derechos de las mujeres, en el marco del día internacional de la mujer.

París.- El coreógrafo español Marcos Morau debutará el 11 de marzo en la Ópera de París con el proyecto ‘Étude’, una creación para el ballet de esta prestigiosa institución parisina que supone, para él, un juego de aproximaciones a los elementos de la danza más académica, según dijo en una entrevista con EFE.

Lisboa.- El fenómeno literario juvenil ‘El Diario de una Princesa Desastrosa’, de la autora brasileña Maidy Lacerda, llegará en mayo a España y Latinoamérica tras conquistar el mercado en portugués para contar en español esta historia de una princesa atípica a la que todo le sale mal.

Madrid.- El genio japonés Akira Toriyama, creador del legendario manga ‘Dragon Ball’, también desarrolló un clásico como ‘Dragon Quest’. 26 años después, la exitosa séptima entrega de esta saga vuelve a la vida con un lanzamiento completamente actualizado que mantiene su espíritu original.

Málaga (España).- ‘Hangar rojo’, un filme del chileno Juan Pablo Sallato que se desarrolla durante la dictadura de Augusto Pinochet, es la primera película iberoamericana que participa en la competición oficial del Festival de Cine en español de Málaga en una jornada en la que se premia a la actriz Rossy de Palma por su trayectoria.

La Paz.- Albañiles, pintoras, fontaneras o electricistas, las mujeres en Bolivia se han abierto espacios en la construcción en los últimos años, pese a las voces que aún les dicen que es «cosa de hombres» y a persistentes prejuicios y desigualdades en salario o en el trato que reciben.

Ciudad de Panamá.- Marcia Guerra iba a la escuela cuando era una niña, pero se vio obligada a abandonarla y regresar al campo panameño para cuidar a su madre. Hoy, a sus 73 años, ha retomado los estudios de primaria en un programa público que impulsa la educación en personas adultas.

Nueva York.- La cantaora Ángeles Toledano, una de las voces más destacadas y singulares del flamenco actual, habla con EFE sobre su repertorio ‘En Concierto’, un espectáculo en el que rinde homenaje a Lorca y a La Argentinita y con el que debuta en Nueva York.

DOMINGO 8

Bogotá – Colombia va a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 en una jornada en la que también se votarán tres consultas de partidos de izquierda, centro y derecha para elegir candidatos presidenciales para las elecciones del 31 de mayo.

Berlín.- El estado federado alemán de Baden-Württemberg, en el suroeste del país, donde actualmente gobierna una coalición de Los Verdes y la Unión Cristianodemócrata (CDU), celebra elecciones regionales, con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ya situada en aproximadamente el 18 % de intención de voto y en el tercer lugar, según los sondeos.

Santiago de Chile.- El movimiento feminista chileno sale a las calles un año más para reivindicar los derechos de las mujeres y alertar de los retrocesos que suponen las convicciones ultracatólicas del próximo mandatario, José Antonio Kast, quien en sus tiempos de diputado votó en contra del aborto y la píldora del día después.

Ciudad de México.- Miles de mujeres salen a las calles este 8 de marzo en México en el marco del Día Internacional de la Mujer en medio de la violencia contra las mujeres que sigue persistiendo en el país, con más de 2.000 feminicidios en 2025.

La Paz.- Mujeres bolivianas realizan una carrera de tres kilómetros este domingo en conmemoración del Día de la Mujer y para exigir «una vida libre de violencia para todas las mujeres» y justicia por los feminicidios que en 2025 llegaron a 81.

Tegucigalpa.- Activistas y organizaciones feministas de Honduras conmemoran el Día Internacional de la Mujer denunciando la violencia machista, que ya ha provocado al menos 40 asesinatos en lo que va de año, y exigiendo que se respeten y garanticen sus derechos.

Asunción – La Articulación Feminista del Paraguay convoca a una marcha en el centro de la capital del país, Asunción, con motivo del Día Internacional de la Mujer Plaza de la Democracia.

Caracas.- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una marcha por la liberación de las presas políticas en Venezuela, una actividad enmarcada por el Día Internacional de la Mujer.

Montevideo.- En el marco del 8M, las mujeres de Uruguay marchan para reclamar por sus derechos, mientras la central sindical convoca a un paro bajo el lema ‘8M antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos’.

San José.- Grupos feministas y de la sociedad civil realizan una manifestación en Costa Rica para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir justicia para las víctimas.

Sao Paulo.- Colectivos feministas protestan en São Paulo este domingo, Día Internacional de la Mujer, contra la crónica brecha de género en el país y los últimos episodios de violencia sexual contra las mujeres.

Londres.- Varias artistas de la fundación ‘Sarabande’ de Alexander McQueen presentan una exposición de arte en la que reflexionan sobre el significado de la herencia con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026.

París.- Manifestación feminista con ocasión del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.

Lisboa.- Manifestación en Lisboa con motivo del Día Internacional de la Mujer.

San Salvador.- Salvadoreñas que son parte de diferentes organizaciones de mujeres se movilizan este domingo por una de las principales calles de San Salvador en el marco del Día Internacional de la Mujer.

París.- La revolución del París ciclable de la alcaldesa saliente Anne Hidalgo, que ya logró el hito de que el uso de la bici supere al del coche en la ciudad, no retrocederá tras las municipales de los próximos 15 y 22 de marzo, a la vista de las promesas de los principales candidatos, aunque un triunfo de la derecha podría ralentizarla.

Málaga (España).- El cubano Jorge Perugorría llega al Festival de Málaga en su faceta de director con ‘Neurótica animada’, una película protagonizada por la gran Mirtha Ibarra, que compite en la sección oficial, al igual que ‘Después de Kim’, protagonizada por Adriana Ozores y el argentino Dario Grandinetti.

Quito.- La capital ecuatoriana, Quito, acoge el II Encuentro de Saberes Textiles, en su edición Feria del Libro y Narrativas Textiles, un evento que reúne a artesanas, creadoras, investigadoras y editoriales en torno al tejido como lenguaje, memoria y relato.

París – La firma Lacoste muestra sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

LUNES 9

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) abordan el posible impacto de la guerra en Irán sobre la economía europea, en especial desde el punto de vista de los precios de la energía tras el reciente encarecimiento del petróleo y del gas, y también prevén un intercambio sobre finanzas digitales y su marco regulatorio.

Bruselas.- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hará declaraciones antes de su llegada al Eurogrupo.

Bruselas.- Los ministros europeos de Empleo se reúnen en un Consejo para debatir, entre otros temas, el uso de la IA para reforzar el empleo de calidad y adoptar unas conclusiones sobre la inclusión social de los menores y la lucha contra la pobreza infantil. Asisten la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la ministra de Juventud, Sira Rego.

Bruselas.- La ministra de Juventud e Infancia española, Sira Rego, hará declaraciones a la llegada al Consejo EPSCO.

Bruselas.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hará declaraciones antes de su participación en el Consejo EPSCO.

Lisboa.- El exministro socialista António José Seguro, es investido como presidente de Portugal, en una ceremonia a la que asistirán los reyes de España, y toma el relevo como jefe de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, después de diez años en el cargo.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de febrero de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 0,2 % interanual.

Nueva York.- Nueva York despide al estadounidense de origen puertorriqueño Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio.

Ciudad de Guatemala.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su 195° Período de Sesiones, del 9 al 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de Guatemala, donde abordará situaciones urgentes de derechos humanos y un diálogo abierto con organizaciones sociales sobre los desafíos del sistema interamericano.

Buenos Aires.- Las mujeres argentinas vuelven a las calles con motivo del 8M, pero un día después, para reclamar sus derechos tras más de dos años de recortes en las políticas de apoyo a las mujeres durante el Gobierno de Javier Milei.

Okuma.- Cuando se cumple esta semana quince años del desastre nuclear de Fukushima, sus duraderas consecuencias arrojan una sombra de incertidumbre sobre la reactivación de las centrales atómicas en Japón en pleno auge del precio del petróleo por la guerra en Irán.

Madrid.- Jorge Drexler charla con EFE sobre ‘Taracá’, su primer álbum en cuatro años, con el que además abre «una nueva etapa más cerca de su origen», con influencias por ejemplo del candombe uruguayo en temas como ‘Toco madera’.

Málaga (España).- La coproducción hispano-mexicana ‘El guardián’, dirigida por Nuria Ibáñez y que se desarrolla en Baja California, llega a la sección oficial del Festival de Málaga junto a la comedia española ‘Laponia’, mientras que en el apartado de premios honoríficos es el turno de la veterana actriz Victoria Vera.

