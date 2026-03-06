Sábado 7 de marzo

Teherán/Jerusalén/Beirut/Washington – La guerra contra Irán cumple una semana sin signos de que la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel vaya a parar, y con un recrudecimiento, en particular contra Teherán, que por su parte continua también atacando objetivos estadounidenses en la región.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Las alarmas antiaéreas siguen sonando en Israel por los misiles y drones de Irán y Líbano, aunque con menos frecuencia que al principio de la ofensiva israelí, mientras en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania sigue el goteo de muertos y heridos por ataques de militares y colonos.

La crisis de desplazados continúa acrecentándose en el Líbano, tras la orden de evacuación masiva emitida por Israel para los suburbios sur de Beirut, con casi 100.000 huidos solo en los albergues oficiales.

El Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, vuelve a estar bajo ataque israelí un año después de la última guerra y, aunque la intensidad de los bombardeos todavía no ha alcanzado la gravedad de entonces, ya han tenido que despedir a las 9 víctimas de la mayor masacre hasta el momento.

Oponerse a la guerra en Israel puede tener consecuencias. El activista Itamar Greenberg, detenido el pasado martes durante una protesta pacifista en Tel Aviv, denuncia la acción policial en su contra tras su arresto.

EEUU LATINOAMÉRICA

Doral (Miami) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza en su club privado de El Doral en Florida la cumbre regional «Escudo de las Américas» con los líderes latinoamericanos más ideológicamente afines, los mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay en un intento de consolidar el liderazgo de Washington en la región y reforzar la cooperación en materia de seguridad, comercio y estabilidad regional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana.- La crisis económica, energética y social sigue ahondándose en Cuba, azuzada por el asedio petrolero de Washington, mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, reitera sus amenazas a la isla y sus pronósticos del inminente colapso del Gobierno.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Si bien el prolongado conflicto entre EE.UU e Israel contra Irán puede amenazar los suministros de municiones vitales para la defensa aérea de Ucrania y aumentar los ingresos petroleros de Rusia, Kiev espera sacar provecho del intercambio de sus tecnologías rentables y su experiencia en la interceptación de drones Shahed, de diseño iraní, para proteger a los países de Oriente Medio y la infraestructura militar estadounidense en la región. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

DÍA MUJER

Bruselas – La Unión Europea llega a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con avances como el acceso al aborto seguro o la mayor presencia de mujeres en altos cargos, aunque también con retrocesos que empiezan a manifestarse por primera vez, como la menor participación femenina en la toma de decisiones o la pérdida de la perspectiva de género en las instituciones.

(Texto)

La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, apunta en una entrevista con EFE que el caso de Gisèle Pelicot ha sido la chispa que necesitaba Francia para avanzar hacia una definición de la violación basada en el consentimiento y confía en que más países europeos cambien de perspectiva de cara a la futura revisión de la directiva de violencia machista durante esta legislatura.

ALEMANIA ELECCIONES (previa)

Berlín – El estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania y bastión tradicional de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y de Los Verdes, celebra mañana unas elecciones regionales en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede tener un fuerte repunte tras una campaña basada en jugar con el miedo de muchos habitantes ante el deterioro de la situación económica. Por Rodrigo Zuleta

(Texto) (Foto)

JESSE JACKSON

Chicago (EE.UU.) – El funeral del líder afroamericano y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos Jesse Jackson, fallecido el 17 de febrero a los 84 años, se celebra con la asistencia de los expresidentes demócratas Barack Obama, Bill Clinton y Joe Biden, además de varias personalidades internacionales, entre ellas el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las firmas Barbara Bui, Celine, Hermès, Elie Saab, Ann Demeulemeester y Balenciaga muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto)

BAD BUNNY

Tokio – El artista puertorriqueño Bad Bunny da su primer concierto en Asia con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify «Billions Club Live» y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE pasará una serie previa de informaciones desde este sábado 7 hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Berlín – ALEMANIA ELECCIONES (previa) – El estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania y bastión tradicional de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y de Los Verdes, celebra mañana unas elecciones regionales en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede tener un fuerte repunte tras una campaña basada en jugar con el miedo ante el deterioro de la situación económica. Por Rodrigo Zuleta

Londres -R.UNIDO MÚSICA – El caprichoso azar quiso que dos de los grandes maestros de la música, Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) y Jimi Hendrix (1942 – 1970) diametralmente opuestos en tantos criterios, vivieran con tres siglos de diferencia entre las mismas paredes del 25 de Brook St. en Londres.

París – FRANCIA ELECCIONES CURIOSIDADES – Un príncipe hindú, los hijos de Nicolas Sarkozy, el etarra Josu Ternera, un humorista o uno de los dirigentes deportivos más célebres de Francia. Las municipales del 15 y 22 de marzo han atraído un abanico de candidatos a alcaldías con trayectorias fuera de lo convencional.

Ginebra.- SUIZA DIVISAS.- Las autoridades suizas valoran posibles acciones ante la fuerte revalorización del franco suizo, que se ha convertido en un valor refugio casi comparable al oro en los últimos meses de inestabilidad geopolítica global.

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo).

París – FRANCIA ESPAÑA DANZA – El coreógrafo español Marcos Morau debutará el 11 de marzo en la Ópera de París con el proyecto 'Étude', una creación para el ballet de esta prestigiosa institución parisina que supone, para él, un juego de aproximaciones a los elementos de la danza más académica, según dijo en una entrevista con EFE. Por Nerea González.

10:00h.- Lisboa.- LITERATURA JUVENIL.- El fenómeno literario juvenil 'El Diario de una Princesa Desastrosa', de la autora brasileña Maidy Lacerda, llegará en mayo a España y Latinoamérica tras conquistar el mercado en portugués para contar en español esta historia de una princesa atípica a la que todo le sale mal.

13:00h.- Lisboa.- PORTUGAL LITERATURA.- Portugal celebra el funeral por el escritor António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas fallecido el jueves a los 83 años, en el Monasterio de los Jerónimos.

22:00h.- Lisboa.- PORTUGAL EUROVISIÓN.- El Festival da Canção, que escoge al representante de Portugal en Eurovisión, celebra este sábado su final con 10 finalistas entre los que hay cuatro que han anunciado que, de salir ganadores, no concurrirán en la competición europea en protesta a la presencia de Israel.

Madrid.- VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO – El genio japonés Akira Toriyama, creador del legendario manga 'Dragon Ball', también desarrolló un clásico como 'Dragon Quest'. 26 años después, la exitosa séptima entrega de esta saga vuelve a la vida con un lanzamiento completamente actualizado que mantiene su espíritu original.

10:00h.- Málaga (España) – FESTIVAL MÁLAGA – 'Hangar rojo', un filme del chileno Juan Pablo Sallato que se desarrolla durante la dictadura de Augusto Pinochet, es la primera película iberoamericana que participa en la competición oficial del Festival de Cine en español de Málaga en una jornada en la que se premia a la actriz Rossy de Palma por su trayectoria.

Madrid.- COLOMBIA LITERATURA.- Entrevista con el escritor colombiano Giuseppe Caputo, que presenta en España su última obra, 'La frontera encantada'.

O.Medio y África

Harare.- ZIMBABUE MATANZAS.- Miles de mujeres zimbabuenses reclaman justicia, disculpas e indemnizaciones por la masacre de tintes étnicos de Gukurahundi, perpetrada por soldados entre 1982 y 1987 y que causó unos 20.000 muertos en Zimbabue. Por Chengetai Zvauya.

Arusha.- ÁFRICA CUMBRE.- La Comunidad de África Oriental (EAC) celebra su 25ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado.

América

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- Seguidores del presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, se concentran frente a La Moneda para despedir al exlíder estudiantil, que el próximo 11 de marzo traspasará el poder al ultraderechista José Antonio Kast.

Chicago.- JESSE JACKSON.- Celebración en Chicago del funeral por la muerte de Jesse Jackson, al que asistirán, entre otros el presidente colombiano, Gustavo Petro.

La Paz.- DÍA MUJER BOLIVIA.- Albañiles, pintoras, fontaneras o electricistas, las mujeres en Bolivia se han abierto espacios en la construcción en los últimos años, pese a las voces que aún les dicen que es «cosa de hombres» y a persistentes prejuicios y desigualdades en salario o en el trato que reciben.

Ciudad de Panamá.- DÍA MUJER.- Marcia Guerra iba a la escuela cuando era una niña, pero se vio obligada a abandonarla y regresar al campo panameño para cuidar a su madre. Hoy, a sus 73 años, ha retomado los estudios de primaria en un programa público que impulsa la educación en personas adultas.

Doral.- LATINOAMÉRICA EEUU.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en su club privado de El Doral en Florida a varios líderes de América Latina y el Caribe en una cumbre de alto nivel bautizada como «Escudo de las Américas» que buscará reforzar la cooperación en materia de seguridad, comercio y estabilidad regional.

Bogotá.- DÍA MUJER COLOMBIA.- Organizaciones feministas salen a las calles de Bogotá y otras ciudades de Colombia con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuya conmemoración se adelanta un día este año por la coincidencia con las elecciones legislativas del domingo 8.

Quito.- ECUADOR TEXTILES.- La capital ecuatoriana, Quito, acoge el II Encuentro de Saberes Textiles, en su edición Feria del Libro y Narrativas Textiles, un evento que reúne a artesanas, creadoras, investigadoras y editoriales en torno al tejido como lenguaje, memoria y relato.

Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Comienza en Ecuador el primer juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, una de las principales figuras de la oposición al presidente Daniel Noboa, acusado de contrabando de combustibles por medio de las estaciones de servicio que pertenecen a su familia.

Ciudad de México – MÉXICO MÚSICA – Las Migas, el cuarteto femenino de música popular española, destaca a EFE el vínculo de la canción 'Grito', de su reciente álbum 'Flamencas', con la violencia que sufren las mujeres en Latinoamérica y el mundo.

15:00h.- Nueva York.- JACK KEROUAC.- The Grolier Club inaugura en Nueva York la exposición 'Running Through Heaven: Visions of Jack Kerouac', muestra que reúne materiales personales y poco vistos del autor de la Generación Beat, y que aabrirá hasta el 16 de mayo de 2026

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Más de medio siglo después de su muerte, la figura de Jack Kerouac (1922-1969) toma dimensión a través de sus objetos personales -como su cenicero o su bufanda a cuadros-, su correspondencia inédita y sus dibujos en la exposición 'Running Through Heaven: Visions of Jack Kerouac', inaugurada esta semana en el Grolier Club de Nueva York.

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Previa sobre las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia en las que además de Senado y Cámara de Representantes, se escogerá a tres candidatos presidenciales en consultas interpartidistas del centro, la izquierda y la derecha.

17:00h.- Nueva York.- ESPAÑA FLAMENCO.- La cantaora Ángeles Toledano, una de las voces más destacadas y singulares del flamenco actual, habla con EFE sobre su repertorio 'En Concierto', un espectáculo en el que rinde homenaje a Lorca y a La Argentinita y con el que debuta en Nueva York.

Asia

Tokio.- BAD BUNNY.- El artista puertorriqueño Bad Bunny da su primer concierto en Asia con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify «Billions Club Live» y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Tokio.- JAPÓN CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, concluye una visita oficial a Japón, última etapa de un viaje que lo ha llevado a visitar la India y Australia.

Bangkok.- TAILANDIA MÚSICA.- Salen a la venta los boletos para el festival de música electrónica Tomorrowland, que celebrará su primera edición asiática en Tailandia entre el 11 y el 13 de diciembre.

Nueva Delhi.- INDIA FINLANDIA.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, concluye su visita oficial de cuatro días a la India.

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Se celebra en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que se trazarán las directrices políticas y económicas del gigante asiático para este año, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de febrero de las reservas nacionales de divisas extranjeras.

