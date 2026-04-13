Sánchez advierte sobre el «insostenible» déficit comercial en el inicio de su visita a China

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió el lunes sobre el «insostenible» déficit comercial de Europa con China, al iniciar una visita de tres días al gigante asiático.

En su cuarta visita a China en cuatro años, Sánchez defendió al apertura comercial de la Unión Europea e insistió en que «necesitamos que China haga lo mismo, que se abra para que Europa no tenga que cerrarse».

La visita se produce en medio de unas relaciones tensas con Washington bajo el mandato del presidente Donald Trump, cuyos aranceles y variable política exterior, con episodios como la guerra contra Irán, preocupan a los aliados europeos.

En ese contexto, los líderes del Reino Unido, Canadá y Alemania visitaron recientemente Pekín, y se espera que el propio Trump viaje allí en mayo.

Sánchez inició su visita con un discurso en la Universidad Tsinghua de Pekín, donde defendió la reforma de las Naciones Unidas para hacerla más democrática y se pronunció a favor de que una mujer ocupe la secretaría general de la organización.

El tema comercial estuvo en el centro del mensaje de Sánchez, quien advirtió que el déficit de la UE con China «es insostenible por los movimientos aislacionistas que alimenta, y por los agravios y el dolor social que provoca».

«Que (China) nos ayude a cubrir el actual déficit comercial que tenemos con ella, un déficit que no es equilibrado, que creció 18% el año pasado y que resulta insostenible para nuestras sociedades», insistió.

En el caso de España, dijo que China da cuenta de 74% del déficit total del país.

Fuentes del Gobierno español explicaron que uno de los objetivos principales del viaje es garantizar un mayor acceso al mercado chino, especialmente para los productos agrícolas e industriales, y explorar posibles empresas conjuntas en el sector tecnológico.

También se espera que Sánchez aproveche la visita para atraer nuevos inversores a la cuarta mayor economía de la eurozona y para conseguir acceso a las materias primas esenciales de China.

– Papel global –

Sánchez también llamó a China a desempeñar un papel más relevante en el escenario global, usando su influencia para que «cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania».

Llamó a Pekín a compartir su tecnología con países desfavorecidos, condonar deuda y contribuir al financiamiento de la lucha contra el cambio climático.

Posteriormente el lunes tiene previsto visitar la sede del gigante tecnológico chino Xiaomi y recorrer una exposición tecnológica en la Academia China de Ciencias.

Sánchez se reunirá el martes con los principales líderes chinos, incluidos el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang, y ofrecerá una rueda de prensa.

Las exportaciones de China a España superan con creces las españolas al país asiático.

El año pasado, España registró un déficit comercial de 42.300 millones de euros (49.100 millones de dólares) con China.

Madrid destaca que las exportaciones de España a China aumentaron un 6,8% en 2025, y atribuye este crecimiento a los fuertes lazos con Pekín.

España tiene un atractivo especial para los inversores chinos porque su economía crece a uno de los ritmos más rápidos de Europa y los costes energéticos siguen siendo relativamente bajos, según Claudio Feijóo, experto en China de la Universidad Politécnica de Madrid.

Además, «China percibe a España como un país relativamente amable, menos enfrentado a China que otros, y probablemente con más independencia frente a Washington. Esto permite tomar decisiones más autónomas» en la relación bilateral, explicó Feijóo a la AFP.

Además, «España también se ve como una puerta de entrada a Europa, Latinoamérica y el norte de África», y puede «funcionar como un hub: un lugar desde el que se puede acceder a varios mercados por el precio de uno».

Los productos agrícolas son los que tienen mayor potencial en China, señaló, y añadió que este país «no es capaz de producir todos los alimentos, o al menos no con la calidad que necesita su población».

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, calificó el miércoles a España como un «socio importante de China dentro de la UE», y añadió que la visita de Sánchez ofrece una oportunidad para «impulsar las relaciones bilaterales a un nivel aún más alto».

Sánchez, uno de los pocos líderes de izquierda que quedan en Europa, viaja acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

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