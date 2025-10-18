Sánchez avisa a la derecha que acabará «en las fauces» de los ultras si sigue su camino

Amsterdam, 18 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este sábado a la derecha tradicional europea, y en concreto al PP, de ingenuidad al estar convirtiéndose en un «satélite» de la ultraderecha, a la que comparó con un tigre que a quien cabalga a su lomo, acaba devorando en sus «fauces».

Sánchez lanzó este mensaje de advertencia en su intervención en la clausura del congreso del Partido Socialista Europeo celebrado en Amsterdam, que le reservó un papel relevante al ser uno de los pocos jefes de Gobierno europeos de la familia socialista.

Gran parte de su discurso estuvo centrado en el riesgo de la ultraderecha y en la actitud de la derecha tradicional, que cree que ataca derechos conquistados socavando los cimientos de la democracia.

Ante ello, recordó una frase del que fuera presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, que cree que describe perfectamente la estrategia: «los que buscan el poder montándose en lomos de tigres, acaban en sus fauces».

«Eso es lo que está ocurriendo con la derecha convencional», alertó el líder socialista.

Para Sánchez, la extrema derecha está avanzando por toda Europa diseminando mensajes llenos de odio y mentiras, y ante ello, partidos de derechas como el PP en España, dijo que están rindiéndose, copiando ideas y plagiando sus métodos.

Lo hacen, a su juicio, porque creen que es su única oportunidad, de sobrevivir políticamente, una explicación que consideró que evidencia su ingenuidad.

«¿Aprenderán alguna vez las lecciones de la historia?», se preguntó Sánchez, quien se refirió a la situación en España para lamentar que el PP se haya convertido en un «satélite» de Vox y está dispuesto a restringir el derecho al aborto, negar la emergencia climática, evitar la memoria democrática y dar pasos atrás en violencia de género.

En su análisis, explicó que la derecha ha comprado todas las ideas de la ultraderecha porque «tiene miedo de quedarse a la sombra de ese tigres sobre el que creen que cabalgan».

Ni un paso atrás

«Son víctimas ellos mismos del odio y las mentiras de la extrema derecha», añadió el presidente del Gobierno, quien, ante esa actitud, garantizó que los socialistas no van a dar ni un paso atrás, pidió una movilización europea y recalcó que la unidad de la familia socialdemócrata es su fortaleza.

El presidente del Gobierno pidió actuar de forma coherente para ser creíbles, y por eso defendió que no haya dobles estándares ante situaciones como la que se viven en Gaza o Ucrania

De la misma forma, reclamó seguir la senda de reducción de gases de efecto invernadero para hacer frente al cambio climático, que es lo que aseguró que está haciendo España sin sacrificar el crecimiento económico.

Sánchez recordó que en Europa se habla del «modelo español» y dijo que se enorgullece de ello, pero precisó que a él le gusta hablar, porque cree que es la realidad, del modelo de la socialdemocracia.

«Un modelo que crea riqueza y la distribuye; un modelo que piensa en el planeta y en las generaciones futuras; un modelo que funciona», añadió para citar a continuación algunas de las principales preocupaciones y problemas a los que cree que hay que hacer frente.

Entre ellos el acceso a la vivienda porque «vivir con dignidad no puede ser un privilegio, sino un derecho», y seguir avanzando en la igualdad de género sin dar ni un paso atrás.

A ello sumó el compromiso con la transición ecológica no sólo por convicción moral, sino porque el futuro y la prosperidad aseguró que están en una economía verde y representa una oportunidad para las sociedades.

También pidió ampliar el pilar social de Europa ante la amenaza que dijo que sufren los derechos de los trabajadores, e incluyó en ese apartado la existencia de un salario mínimo común en toda la UE.

«Elegimos levantarnos, no escondernos; elegimos avanzar con valentía, no rendirnos al miedo; elegimos un futuro brillante por encima de los fantasmas del oscuro pasado; elegimos y actuamos y vamos a por ello», animó a la familia socialista europea. EFE

