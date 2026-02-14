Sánchez dice que no entiende por qué Estados Unidos ve a la Unión Europea como una amenaza

2 minutos

Múnich(Alemania)/Madrid, 14 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado que no entiende por qué algunas personalidades de la administración de Estados Unidos ven la realidad del proyecto europeo como una amenaza.

Sánchez cuestionó esta visión estadounidense de la Unión Europea durante su participación en un debate sobre la seguridad transatlántica, junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Estados Unidos tiene que aceptar que en el futuro tendrá una Europa más integrada, advirtió el jefe del Ejecutivo español, que defendió la UE como uno de los mayores logros del siglo XX y destacó la apuesta de los países miembro por avanzar por el bien de la estabilidad y paz global.

«Así que no entiendo por qué se nos ve como una amenaza», confesó Sánchez, tras lo que arremetió contra quienes miran a la UE y les gustaría verla «más fragmentada».

Frete a eso, defendió el fortalecimiento de la Unión profundizando en su mercado interior, pero también abriéndose a otras regiones como los países de Mercorsur.

«Necesitamos movernos por este camino», incidió Sánchez, que también abogó por fortalecer el «pilar europeo» dentro de la OTAN, lo que, según dijo, se puede hacer sin gastar más, si se refuerza la industria y el sector de la defensa.

Según el mandatario español, si se acepta la idea de EEUU de aumentar el gasto en defensa hasta el 5 %, en última instancia lo que se conseguirá es desarrollar aún más la dependencia del sector de la defensa estadounidense.

Por eso, agregó, los países de la Unión Europea deben centrarse no solamente en cuánto gastan, sino en cuanto gastan «juntos y, por lo tanto, mejor».

En otro momento del debate, Sánchez cuestionó el papel de la UE en Gaza al afirmar que «hay mucho desacuerdo al respecto y no demasiada unión cuando se trata de prever una posible solución al conflicto en Oriente Medio».

Incidió en la necesidad de que pensar en los flancos oriental y ártico, pero subrayó que también hay que poner el énfasis en el flanco sur.

«Defendemos la integridad territorial en Ucrania, pero también en Gaza», e insistió en que hay que mostrar a los países de la otra orilla del Mediterráneo que Europa está comprometida con ellos y no acepta dobles raseros. EFE

bgo/vh

(foto) (vídeo) (audio)