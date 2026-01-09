Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a una transición pacífica

Madrid, 9 ene (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, habló este viernes con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González Urrutia para trasladarles el apoyo de España a una «transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos».

Así lo confirmó en su cuenta de la red X, en la que señaló que aseguró a ambos que España quiere «acompañar» a Venezuela «en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones».

Sánchez trasladó a ambos que América Latina «sabe que cuenta» con el apoyo de España y les recordó que así lo reiteró esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

El jefe del Ejecutivo anunció esta semana su intención de hablar tanto con Rodríguez como con González para intentar facilitar la transición y subrayó que España puede jugar un papel de mediación.

En su cuenta de X, el propio González confirmó su conversación con Sánchez -que duró 17 minutos, precisó-, en la que le expresó que la liberación de los presos políticos venezolanos «no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional».

«La comunidad internacional —y España en particular— conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho», señaló el opositor venezolano.

González resaltó que Venezuela necesita «una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular», manifestada en las pasadas elecciones del 28 de julio. EFE

