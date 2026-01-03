Sánchez llama a la desescalada en Venezuela y la derecha pide una transición democrática

3 minutos

Madrid, 3 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, instó este sábado a la desescalada del conflicto tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, en tanto que la oposición conservadora aseguró que se necesita una transición democrática con el liderazgo de los opositores Edmundo González y María Corina Machado.

Sánchez, al igual que su partido, hizo un llamamiento a la responsabilidad y pidió respetar el Derecho internacional, mientras el Ejecutivo realiza «un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos».

El Ejecutivo de Sánchez se mostró dispuesto a «prestar sus buenos oficios» para lograr una solución pacífica y negociada de esta crisis, aunque el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que, tras la captura de Maduro, no se esperan nuevas acciones militares en el país, según un mensaje del senador republicano Mike Lee.

El Ministerio de Asuntos Exteriores está pendiente de la situación de la colonia española en el país sudamericano, formada por 154.767 residentes, mientras que su titular, José Manuel Albares, habló ya con Edmundo González, exiliado en España desde septiembre de 2024.

Conservadores y extrema derecha reclaman libertad y democracia

El jefe de la derecha (Partido Popular), Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la prudencia «es compatible con la esperanza» de que Venezuela recupere el futuro «que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes» de España, en alusión a políticos de la izquierda.

Los conservadores españoles, recordó su líder, llevan años denunciando el «régimen chavista», y recalcó que ha sido el actual Gobierno, dirigido por Sánchez, quien «sacó de Venezuela» al «ganador» de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Edmundo González, que fue candidato del principal bloque opositor.

Por el contrario, Maduro se mantuvo en el poder «pese a perderlas», denunció Núñez Feijóo.

«Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece», comentó en redes sociales.

Asimismo, el líder de Vox (extrema derecha), Santiago Abascal, urgió al «régimen narcoterrorista de Maduro» a rendirse. «El mundo es hoy un poco más libre», añadió al mismo tiempo que apoyaba la restauración de la democracia en Venezuela.

Las izquierdas condenan el ataque

El movimiento de izquierdas Sumar, que forma parte del Ejecutivo español con varios ministros, urgió al propio Gobierno a condenar el ataque aéreo, que denominó «acto de piratería imperialista».

La vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, condenó la «agresión imperialista» de Estados Unidos, un mensaje compartido por los ministros de Sanidad, Mónica García; de Cultura, Ernest Urtasun; y de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, la izquierdista Ione Belarra, pidió romper las relaciones diplomáticas de España con Estados Unidos y salir de la OTAN «antes de que sea tarde».

Asimismo, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO condenaron los bombardeos y el «secuestro» del presidente Maduro por Estados Unidos, pues «el uso unilateral de la fuerza militar contra un Estado soberano supone una grave vulneración del Derecho internacional y de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas», según un comunicado conjunto. EFE

crn/ros/jl/ajs