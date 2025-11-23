Sánchez pide una revisión «en profundidad» de la propuesta de paz de Trump para Ucrania

Johannesburgo, 23 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este domingo una revisión «en profundidad» de la propuesta de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa al término de la cumbre del G20 de Johannesburgo, Sánchez dijo que Europa da la bienvenida a todos los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por lograr la paz, pero que cuando se está hablando del futuro de Ucrania, este país debe estar en esas conversaciones.

Como cree que debe estarlo también Europa porque se está hablando de la arquitectura de seguridad en este continente.

En ese sentido, recalcó que la invasión de Ucrania no sólo afecta a la soberanía territorial de Ucrania, sino que se está hablando de la voluntad del presidente ruso, Vladímir Putin, de debilitar con las armas el proyecto europeo.

Por todo ello, dijo que «aún respetando el esfuerzo que hace la administración estadounidense, ese propuesta de paz debe ser revisada en profundidad, sobre todo para que los europeos y los ucranianos -señaló- nos podamos sentir representados y construir una paz justa y duradera».

Sánchez destacó asimismo la importancia de las conversaciones que está habiendo este domingo en Ginebra en torno al plan de paz de Trump, en las que recordó que están presentes Ucrania y países e instituciones europeas.

Al pedirle su opinión sobre el plazo dado por el presidente estadounidense a Ucrania para que se pronuncie sobre su plan, insistió en la participación en las negociaciones de Ucrania y de Europa y señaló que, a partir de ahí, ojalá se encuentre una solución cuanto antes.

El presidente del Gobierno pidió no olvidar que quien ha puesto en riesgo todo el orden multilateral ha sido Rusia por haber invadido un país que lucha por su independencia, su soberanía y su libertad.

«Que el tiempo no sea un impedimento -añadió- para recordar el origen de esta invasión». EFE

