Sánchez prevé hablar tanto con Delcy Rodríguez como con la oposición venezolana

París, 6 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este martes que tiene intención de hablar tanto con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como con la oposición política de este país, en concreto con Edmundo González, para intentar facilitar la transición en ese país.

Sánchez, en su primera rueda de prensa tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, ha subrayado que España puede desempeñar un papel de mediación y ha vuelto a criticar la operación llevada a cabo con Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo español, que compareció ante los periodistas en la embajada española en París tras la reunión en la capital francesa de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, ha expresado su confianza en que haya elecciones libres en Venezuela. EFE

