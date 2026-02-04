Sánchez subraya que la inmigración llega a España por la economía y no la regularización

2 minutos

Redacción Internacional, 4 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera que la llegada de inmigrantes a España está motivada por la fortaleza económica del país y no por medidas como la última regularización extraordinaria de migrantes.

«No vienen a España porque estemos dando papeles, sino por la fortaleza de nuestra economía», indicó en una entrevista concedida a la cadena CNN en el marco de su participación el martes en la Cumbre de Gobiernos de Dubái.

Sánchez destacó que el 90 % de los migrantes llegan a España por vías «regulares».

«Además, en los últimos años hemos conseguido reducir de forma muy significativa la inmigración irregular gracias a la cooperación y al trabajo conjunto con los países de origen y de tránsito, como Marruecos, Senegal, Gambia y Mauritania», sostuvo.

El representante español recordó que España es un país de inmigrantes: «Nuestros padres, nuestros abuelos, fueron a otros lugares precisamente porque estaban sufriendo la dictadura y falta de oportunidades económicas».

Y en su alegato subrayó que quienes llegan ahora están contribuyendo al «éxito económico» de España, que en 2025 registró un crecimiento del PIB del 2,8 %, casi el doble de la media de la zona euro.

Los migrantes, dijo, representan aproximadamente el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, y solo el 1 % del gasto total.

Su declaración llega en un momento en que el Consejo de Ministros español ha aprobado una regularización extraordinaria de migrantes que viven en España en situación irregular, una medida dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia hasta finales del pasado diciembre y que se cree que beneficiará a medio millón de personas. EFE

