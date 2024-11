Sánchez ve cercano el desbloqueo para Ribera sin poner objeciones al candidato de Meloni

Río de Janeiro, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, español, Pedro Sánchez, ve cercano el desbloqueo del nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea sin que él ponga objeciones al candidato de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para ese Ejecutivo europeo.

Sánchez analizó la situación de las negociaciones para la nueva Comisión presidida por Ursula von der Leyen en la rueda de prensa que ofreció al término de la cumbre del G20 de Río de Janeiro.

Después del bloqueo del Partido Popular Europeo, a instancias del PP, de Teresa Ribera, los grupos de la Eurocámara negocian la forma de encontrar una solución, que podría pasar por el hecho de que los socialdemócratas voten a favor del candidato de Meloni para la Comisión, Raffaelle Fito.

Sánchez recordó el pacto logrado por las tres principales familias políticas europeas (socialdemócratas, populares y liberales) el pasado verano para las instituciones comunitarias y dijo que España lo protagonizó con la intención de lograr un pacto proeuropeo, moderado y centrado.

Eso, a su juicio, se logró, y defendió que a Europa vayan los mejores, entre los que citó a «la mejor», su vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.

A partir de ahí y después de haber conversado sobre este asunto durante la cumbre del G20 con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pidió que todo el mundo cumpla un acuerdo para el que dijo que las negociaciones avanzan y confía que den sus frutos pronto porque lo necesitan España y Europa.

Al plantearle si está dispuesto a traspasar una línea roja y apoyar como integrante de la Comisión al candidato de un partido de ultraderecha como el de Meloni, recordó que cada país tiene derecho a nombrar a un comisario.

«Ese comisario o comisaria no lo elijo yo. Lo elige el Gobierno de cada país», recalcó poniendo como ejemplo que todos los países europeos tienen que votar también al candidato del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Por ello distinguió entre esas designaciones por parte de cada país y el acuerdo político logrado entre las tres principales familias europeas y que dijo que tiene una hoja de ruta para los próximos cinco años y que repartió las presidencias del Consejo la Comisión y la Eurocámara.

E insistió en que es el Gobierno italiano quien decide quién va a ser el comisario designado por este país porque así está recogido en los tratados y hay que respetarlo.

«Eso es así y por tanto no es que haya ninguna línea que se haya que sobrepasar o no. Es que eso tiene otra derivada que no afecta al acuerdo político entre las tres principales familias», insistió. EFE

