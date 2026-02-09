Sabrina Carpenter, Emma Stone y el pique Pepsi-Coca-Cola encabezan anuncios del Super Bowl

2 minutos

Santa Clara (EE.UU.), 8 feb (EFE).- El hombre hecho con Pringles que construye Sabrina Carpenter para tener una cita, el enfado de Emma Stone o el épico pique entre Pepsi y Coca-Cola protagonizan algunos de los costosos anuncios que se emiten este domingo durante el Super Bowl XL.

El anuncio de Pringles, uno de los favoritos de la audiencia según una encuesta de The New York Times, sitúa a la cantante de ‘Manchild’ construyendo a su pareja ideal con papas de la compañía, en alusión a una sátira sobre la obsesión de los ídolos de Hollywood con Leonardo DiCaprio.

Dove, por su parte, manda un poderoso mensaje de empoderamiento y amor propio en un anuncio colorido junto a jóvenes atletas que bailan y compiten, como parte de la campaña ‘The Game Is Ours’ (el juego es nuestro) en la que se denuncia que una de cada dos niñas que abandona el deporte lo hace por críticas a su cuerpo.

También la actriz de ‘La La Land’ protagoniza uno de los comerciales más comentados para la tecnológica Squarespace, en el que se enfada porque el nombre de dominio que quiere no está disponible.

Dirigido por el cineasta Yorgos Lanthimos (‘Bugonia’), con una estética de cine en blanco y negro muy dramática, Stone interpreta una versión exagerada de sí misma que se desespera intentando conseguir su dominio EmmaStone.com y ‘romper’ ese bloqueo tecnológico.

Aunque uno de los más virales ha sido el de Pepsi, quien cargado de ironía quiso revivir la rivalidad con Coca-Cola en un anuncio que rescata a los icónicos osos polares —históricamente ligados a la competencia— rindiéndose al sabor de Pepsi tras una cata a ciegas.

Bajo los acordes de ‘I Want to Break Free’, los osos atraviesan una divertida crisis de identidad que termina con una recreación de la icónica escena de una pareja captada en la ‘kiss cam’ de un concierto de Coldplay y que dio la vuelta al mundo por una evidente infidelidad captada en vivo.

Otras estrellas como George Clooney, el vigente ganador al Óscar a mejor actor, Adam Brody (‘The Brutalist’), la extenista Serena Williams o los Back Street Boys forman parte del catálogo de anuncios que se emiten durante el Super Bowl, y cuyo precio alcanza, en algunos casos, los 10 millones de dólares.

El promedio para un espacio publicitario de 30 segundos es de unos 8 millones, según cifras ofrecidas por el director de publicidad global de NBCUniversal, Mark Marshall. EFE

mvg/hbc/sbb