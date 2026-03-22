Sale a subasta un esbozo que retrata a Napoleón valorado en cientos de miles de euros

2 minutos

París, 22 mar (EFE).- Un esbozo del pintor francés Antoine-Jean Gros (1771-1835) que sirvió de preparación para el cuadro ‘Bonaparte en el Puente de Arcole’, retrato del general Napoleón Bonaparte en campaña militar, saldrá a subasta el próximo miércoles en París con un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 euros.

A cargo de la casa de subastas Artcurial, la puja adjudicará un esbozo del retrato más célebre del Napoleón joven, «un cuadro emblemático en Francia que aparece en todos los libros de historia del arte y en todos los libros de texto» franceses, según aseguró a EFE el encargado de la venta y vicepresidente de Artcurial, Matthieu Fournier.

Hoy conservado en el Palacio de Versalles, el fresco de Gros representa el instante en el que las fuerzas francesas cruzaron un puente en la localidad de Arcole, al norte de Italia, el 15 de noviembre de 1796, en una campaña que les permitió expulsar a los austríacos de la península y, eventualmente, ganar la guerra.

Antoine-Jean Gros, precursor del romanticismo y discípulo de Jacques-Louis David, coincidió con un joven general Bonaparte durante una interrupción de la contienda en Milán, donde posó para él unos minutos.

El poco tiempo material únicamente permitió esbozar el rostro del general y los trazos esenciales de la escena final, posteriormente plasmada en el cuadro y adquirida por Napoleón.

Fournier explicó que el dibujo preparatorio -de tan solo 22,1 centímetros de alto y 16,2 centímetros de ancho- marca «el inicio del uso de la imagen» de Napoleón «al servicio de su ambición personal».

«Bonaparte quedará inmediatamente cautivado por la capacidad de Gros para plasmar su personalidad: es un dibujo ya romántico. Están en 1796 y el neoclasicismo está por todas partes, pero por la ejecución, el trazo y la psicología del personaje, esto ya es un dibujo romántico», argumentó.

El retrato sirvió además para afianzar a Antoine-Jean Gros como pintor de algunas de las escenas más importantes en la propaganda político-militar de Napoleón, como ‘Bonaparte visitando a los pestíferos de Jaffa’ (1804), ‘La Batalla de Aboukir’ (1806) o ‘Napoleón en el campo de batalla de Eylau’ (1807).

Gros regaló el esbozo del retrato a su amigo, el también pintor Vincenzo Camuccini (1771-1844), cuyos descendientes lo han conservado desde entonces.

El redescubrimiento de esta obra supone «uno de los mayores eventos del año 2026 para el mercado del arte francés», aseguró la casa de subastas. EFE

plc/cat/ah

(foto)(vídeo)