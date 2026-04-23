Sale en libertad uno de los abogados de Navalni tras cumplir condena por extremismo

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Moscú, 23 abr (EFE).- El abogado Ígor Sergunin, que defendió al fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalni, salió este jueves de la cárcel, donde se encontraba cumpliendo una pena desde octubre de 2023, informaron defensores de derechos humanos de Rusia.

De acuerdo con el proyecto Pervi Otdel, Sergunin abandonó la prisión de la región de Vladímir, en la que se encontraba recluido tras ser condenado a 3,5 años de cárcel por «extremismo».

La Justicia rusa condenó en enero de 2025 a penas de entre 3 y 5 años de cárcel a tres defensores de Navalni.

De esa manera, el tribunal dio la razón a la Fiscalía que afirmaba que los abogados del líder opositor se aprovecharon de su estatus como representantes legales para servir de mensajeros entre Navalni y sus seguidores, lo cual le permitió continuar liderando su movimiento «para planificar, preparar, promover y cometer delitos de carácter extremista».

El día de la condena de los letrados, decenas de personas se acercaron al tribunal para expresar su solidaridad con los abogados.

De los tres defensores, Sergunin era el único que admitió su culpa, por lo que pudo salir en libertad antes que Vadím Kóbzev, condenado a cinco años y seis meses de prisión, y Alexéi Lipster, que debe cumplir una pena de cinco años de cárcel.

Otros dos abogados de Navalni, Olga Mijáilova y Aleksandr Fedúlov, se exiliaron en el extranjero para evitar la persecución penal en Rusia.

Los correligionarios y la familia de Navalni acusan a las autoridades rusas de provocar su muerte en una prisión ártica el 16 de febrero de 2024 cuando se negociaba el canje del opositor.

Los allegados de Navalni y las cancillerías occidentales nunca se creyeron la versión oficial de que el opositor murió súbitamente por causas naturales, debido a una arritmia, en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets).

Rusia envenenó al líder opositor con una toxina letal extraída de una clase de rana que se encuentra exclusivamente en América del Sur, según los resultados de una investigación de muestras tomadas del cuerpo de Navalni y presentados el pasado febrero por Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos.EFE

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