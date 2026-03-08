Salen los primeros vuelos comerciales desde el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv

Tel Aviv, 8 mar (EFE).- Tras más de una semana de guerra con Irán, este domingo han salido los primeros vuelos comerciales desde el aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras Tel Aviv (centro de Israel), reabierto de forma parcial, confirmó a EFE una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos nacional.

Las aerolíneas que están operando para la salida de vuelos comerciales son las israelíes El Al, Israir y Arkia.

Según detalla el periódico The Times of Israel, este domingo las autoridades de aviación israelíes aprobaron un aumento del cupo permitido de pasajeros en los vuelos de salida de 70 a 100 -en función de la aerolínea y tamaño del avión- y también se les permitirá facturar equipaje.

Además, los ciudadanos israelíes que quieran salir en estos vuelos deben firmar previamente un formulario declarando que no regresarán al país hasta al menos 30 días después de la fecha de salida.

El aeródromo de Tel Aviv fue reabierto este pasado jueves después de que el sábado 28 de febrero quedara cerrado con el inicio de la guerra con Irán, para recibir vuelos de repatriación de israelíes varados en el extranjero.

Hasta el momento, aproximadamente 1.250 israelíes han sido repatriados a Israel, según han indicado fuentes de la Autoridad de Aeropuertos nacional.

Se estima que unos 100.000 israelíes se encontraban fuera del país cuando, junto a Estados Unidos, Israel lanzó un ataque a Irán, quien a su vez respondió atacando Israel y otros países del Golfo, así como Chipre.

En este noveno día de guerra, lo cierto es que los ataques por parte de Irán con misiles balísticos y también de la milicia libanesa Hizbulá en forma de proyectiles o drones contra Israel se siguen produciendo, mientras el Ejército israelí, con el apoyo de Estados Unidos, está lanzando bombardeos intensos en Irán y Líbano. EFE

