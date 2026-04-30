Samsung multiplica casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre por los chips

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Seúl, 30 abr (EFE).- Samsung Electronics multiplicó casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre de 2026, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares), en comparación interanual, impulsado por la fuerte demanda global de semiconductores avanzados para inteligencia artificial, dijo este jueves la compañía.

El beneficio operativo del gigante tecnológico surcoreano, por su parte, ascendió a un máximo histórico de 57,2 billones de wones (unos 38.520 millones de dólares) entre enero y marzo, lo que multiplica por más de ocho los 6,7 billones registrados en el mismo periodo del año anterior.

La facturación por ventas alcanzó además un récord trimestral de 133,9 billones de wones (unos 90.166 millones de dólares), un 69 % más que un año antes.

La división de semiconductores obtuvo un beneficio operativo de 53,7 billones de wones (36.150 millones de dólares), acaparando el 94 % del beneficio operativo de la empresa, en un salto drástico frente a los 1,1 billones del mismo periodo de 2025.

Samsung atribuyó el salto al sólido desempeño del negocio de memorias, al aumento de precios en el sector y al fuerte tirón de productos de alto valor añadido vinculados a la inteligencia artificial, como chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) y SSD avanzados.

«La división lideró el mercado de memorias gracias a su liderazgo tecnológico diferenciado. Esto incluyó el lanzamiento de las primeras ventas masivas de HBM4 y SOCAMM2 para la plataforma Vera Rubin de NVIDIA, así como el desarrollo oportuno de las unidades SSD PCIe Gen6», dijo la firma.

De cara al resto del año, la compañía prevé que continúe la robusta demanda de memorias para servidores y centros de datos por la expansión de infraestructuras de IA y de servicios basados en grandes modelos lingüísticos (LLM).

Samsung señaló además que planea suministrar sus primeras muestras de HBM4E y ampliar su oferta de productos centrados en IA tanto en DRAM como en NAND.

El beneficio operativo de la división DX, que engloba móviles, televisores y electrodomésticos, por otro lado, cayó un 36,2 % frente al mismo periodo del año anterior, hasta los 3 billones de wones (2.020 dólares), lastrada por mayores costes.

Al margen de los resultados, Samsung Electronics afronta también un potencial paro sindical de 18 días que comenzaría el 21 de mayo, si no se cierran unas negociaciones centradas principalmente en bonificaciones laborales.

La semana pasada más de 30.000 trabajadores de la firma demandaron tales condiciones en la mayor huelga en la historia del fabricante de chips.

Las acciones de Samsung Electronics bajaban un 0,33 por ciento este jueves tras una hora de operaciones en la Bolsa surcoreana. EFE

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