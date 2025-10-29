San Vicente y las Granadinas celebrarán elecciones generales el 27 de noviembre

1 minuto

San Juan, 29 oct (EFE).- El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, anunció que las próximas elecciones generales del país caribeño se llevarán a cabo el 27 de noviembre, en las que buscará seguir cen el puestoomo líder desde el año 2001.

Así lo dejó saber Gonsalves en la noche del martes durante un evento político de su gobernante Partido Laborista de Unidad (ULP, en inglés).

«Ahora es decisión de nuestra gente libre y democrática en unas elecciones libres y justas para escoger entre el ULP y el Nuevo Partido Democrático (NDP, en inglés)», acentuó Gonsalves, de 79 años.

Los nuevos 15 integrantes al Parlamento se escogerán el 10 de noviembre próximo.

El ULP, a su vez, buscará gobernar el país por sexta vez consecutiva.

El colectivo ganó la quinta elección consecutiva en 2020 por margen de 9-6, cuando triunfó en el distrito de North Leeward por un solo voto luego de un recuento de votos. No obstante, ese mismo año el partido perdió el voto popular por primera vez desde el año 1998.

El principal opositor de Gonsalves será Goodwin Friday, de 66 años, quien ha representado al Distrito de Granadinas del Norte desde el año 2001 y buscará ser el primer ministro del país por segunda ocasión. EFE

