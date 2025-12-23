Sancionado por amaños el tenista dominicano Maikel Villalona con cuatro años y medio

Redacción deportes, 23 dic (EFE).- La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) confirmó este martes que el ​​tenista dominicano Maikel Villalona, de 21 años, ha sido sancionado por cuatro años y seis meses por varias infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).

Villalona, que no figura en el ránking mundial, fue acusado el pasado 15 de octubre de cometer cinco faltas del código anticorrupción, entre ellas, manipulación del resultado, recepción de dinero y omisión de denunciar una estrategia corrupta, en relación con un partido de dobles del ITF World Tennis Tour disputado en 2022, informa la ITIA en un comunicado.

También se le responsabilizó de no cooperar con una investigación de la ITIA al hacer caso omiso a cinco solicitudes distintas para ser entrevistado a principios de 2025.

Al no responder a las acusaciones del organismo encargado de perseguir comportamientos inadecuados relacionados con la corrupción de partidos, Villalona «admitió su responsabilidad en todos los cargos y aceptó la sanción», consistente en una suspensión de cuatro años y seis meses y una multa de 10.000 dólares (unos 8.500 euros).

Villalona decidió no recurrir el castigo, que entró en vigor el pasado 30 de octubre y que le prohíbe jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis organizado por los miembros de la ITIA.

De este organismo independiente forman parte los circuitos masculino y femenino profesionales, la ATP y la WTA, respectivamente, la Federación Internacional de Tenis y representantes de los Grand Slams, entre otros. EFE

