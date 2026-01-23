Santa Fe y Once Caldas acaparan los reflectores en la segunda jornada de la liga

Bogotá, 23 ene (EFE).- Tras conquistar el título de la Superliga, el miércoles ante Junior, Independiente Santa Fe visitará al Once Caldas este sábado en Manizales en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Torneo Apertura colombiano.

El León viene de golear por 3 a 0 al conjunto barranquillero en Bogotá con goles de Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Ewil Murillo, para sellar un 4-1 en el global y consagrarse campeón de la Superliga.

El presidente del cuadro cardenal, Eduardo Méndez, confirmó en declaraciones de prensa la llegada del defensor Juan Sebastián Quintero y la búsqueda de dos fichajes más para la temporada.

En su debut en liga, Santa Fe empató 1-1 con Águilas Doradas en Bogotá y cerró la primera jornada en la undécima posición de la tabla.

Once Caldas, por su parte, ganó 2-0 como visitante al recién ascendido Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, con doblete del veterano Dayro Moreno.

El conjunto de Manizales recibe a Santa Fe instalado en la quinta posición del torneo y, tras tener inscritos 24 jugadores en el torneo, en los próximos días podría confirmar un nuevo refuerzo.

Millonarios y Junior, por la reivindicación

Millonarios visitó al Bucaramanga en el Américo Montanini el 17 de enero donde cayó por 2 a 1 y enfrentará a Junior en medio de una aparente tensión por rumores de la posible salida del director técnico Hernán Torres.

Según el presidente del conjunto embajador, Enrique Camacho, Millonarios buscará apelar ante la Dimayor, el órgano rector del fútbol colombiano, la sanción de cuatro fechas impuesta en 2025 a Radamel Falcao García para acelerar su estreno.

Junior, con Alfredo Arias al mando, viene de perder la Superliga frente a Santa Fe y su debut liguero por 2 a 0 frente a Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano. Buscará recomponer su camino cuando enfrente a Millonarios el próximo domingo 25 de enero en el Estadio El Campín.

El conjunto barranquillero no contará con Guillermo Paiva, expulsado en la primera jornada, ni con Carlos Bacca, Jean Pestaña, Kevin Pérez, Lucas Monzón, Jesus Rivas y Bryan Castrillón por molestias físicas.

Millonarios y Junior ocupan las posiciones 12 y 18 del torneo.

Deportivo Cali aún no se aleja del descenso

Deportivo Cali, dirigido por Alberto Gamero, debutó con derrota y llega al encuentro con Independiente Medellín tras perder en la primera jornada por la mínima diferencia frente a Jaguares en Montería.

Los azucareros aún no se alejan definitivamente del descenso y se ubican como el cuarto equipo en la lista de candidatos a descender detrás del Cúcuta, Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, por lo que buscarán sumar en casa y saldar la deuda con su hinchada.

Por otra parte, el Independiente Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, llega tras perder 1-0 ante Deportivo Pasto y visitará el estadio Deportivo Cali, donde no gana desde agosto de 2025.

Partidos de la segunda jornada

23.1: Internacional de Bogotá-Cúcuta y Deportes Tolima-Alianza.

24.1: Deportivo Pereira-Fortaleza, Llaneros-Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali-Independiente Medellín y Boyacá Chicó-América de Cali.

25.1: Águilas Doradas-Deportivo Pasto, Millonarios-Junior y Once Caldas-Independiente Santa Fe.

26.1: Atlético Nacional-Jaguares. EFE

