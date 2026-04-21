Santa María la Mayor rinde tributo a Francisco en el primer aniversario de su muerte

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Roma, 21 abr (EFE).- La Basílica de Santa María la Mayor homenajeó este martes al papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento, recordando con una placa las 126 visitas que el pontífice realizó al templo donde, por deseo expreso, reposan sus restos.

Francisco frecuentaba esta basílica desde antes de su elección en 2013 y, ya como papa, mantuvo la tradición de visitarlo antes y después de cada viaje apostólico para encomendarse a la imagen de la mariana de la Salus Populi Romani, «protectora de los romanos».

La ceremonia, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, reunió a cardenales, obispos, religiosos y decenas de fieles, entre ellos figuras cercanas al pontífice como el que fue su asistente sanitario personal, Massimiliano Strappeti.

También asistió la religiosa Geneviève Jeanningros, amiga cercana del argentino y clave en su vinculación con colectivos vulnerables, como feriantes y personas transexuales, o sor Raffaella Petrini, a quien Francisco nombró presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Con motivo del primer aniversario de la muerte del pontífice, durante la celebración se descubrió una placa conmemorativa de bronce con una inscripción en latín que deja constancia de su devoción por el templo.

«Francisco, Sumo Pontífice, que se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani, por su propia voluntad descansa en esta Basílica Papal el 26 de abril de 2026, primer aniversario de su muerte», indica la inscripción.

Un nuevo punto de peregrinación

Fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años, Francisco eligió Santa María la Mayor como su lugar de sepultura, rompiendo con la tradición de ser enterrado en las grutas vaticanas.

Tras su funeral en la plaza de San Pedro, sus restos fueron trasladados a una capilla de la nave lateral izquierda, situada entre la capilla Paulina, donde se venera la Salus Populi Romani y la de la familia Sforza.

El sepulcro destaca por su sencillez: una lápida de mármol de Liguria a ras de suelo con la inscripción ‘Franciscus’ y una reproducción en la pared de la cruz que llevaba al cuello.

Tras la misa, los cardenales se congregaron ante la tumba decorada hoy con flores amarillas y blancas y una vela, para rezar todos juntos ante su sepultura.

En este primer año desde su fallecimiento, miles de fieles han consolidado el templo romano como el principal punto de memoria del papa argentino.

El mensaje de León XIV desde África

Durante la misa, se leyó un mensaje enviado por su sucesor, el papa León XIV, quien se encuentra actualmente en Guinea Ecuatorial finalizando su gira por el continente africano.

En la misiva, leída por el cardenal Re, León XIV subrayó que su predecesor supo leer el cambio de época y ofreció un «testimonio valiente».

«Fue sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia universal en un tiempo que marcó y aún está marcando un cambio de época, ese cambio del cual Él fue plenamente consciente, ofreciendo a todos nosotros un testimonio valiente, que representa un significativo patrimonio para la Iglesia», escribió León XIV.

El actual pontífice ensalzó el magisterio del argentino como un «discípulo-misionero» y rescató expresiones que definieron su pontificado, como el «olor a oveja», la Iglesia como un «hospital de campaña» y la urgencia de llevar la misericordia «a todos, a todos, a todos».

«Todavía sentimos resonar sus exhortaciones, expresadas con palabras elocuentes, para hacer más comprensible la buena noticia», añadió. EFE

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